В Колумбии имеет место первый случай коронавируса

7 марта, 2020, 08:14

Первый случай заражения вирусом COVID-19 подтвержден в Колумбии

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает Еспресо.TV .

Отмечается, что 19-летняя больная прибыла в Боготу с Милана.

"В заявлении утверждается, что пациент пришел в местную больницу с симптомами, связанными с COVID-19", - отмечают колумбийские медики.

Вместе с тем, в Национальном институте здоровья Колумбии объявили, что подготовительная фаза противодействия новому коронавируса завершена.

Как уточняет издание The City Paper (Богота), девушку пока госпитализированы. Ее имя не разглашается.

Перед этим единичные случаи заболевания матери на коронавирус было официально подтверждено в Бразилии , Чили, Перу и Эквадоре.