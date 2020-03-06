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Espreso.tvОбществоКоронавирус распространяется по Южной Америке: первый случай в Перу

Коронавирус распространяется по Южной Америке: первый случай в Перу


фото: reuters
COVID-19 обнаружили у 25-летнего парня, прилетевшего из Испании

Об этом сообщает агентство Peru21 .

По словам президента страны Мартина Вискарры, больным является молодой человек, который посетил Испанию несколько недель назад и сейчас остается в изоляции под наблюдением врачей.

Также президент в послании к нации вместе с министром здравоохранения призвал к спокойствию граждан и заверил, что ситуация под контролем.

Отметим, в пятницу, 6 марта, первые случаи заражения коронавирусом подтвердили Сербия, Ватикан и Камерун.

 

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