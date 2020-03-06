Коронавирус распространяется по Южной Америке: первый случай в Перу
6 марта, 2020, 15:24
COVID-19 обнаружили у 25-летнего парня, прилетевшего из Испании
Об этом сообщает агентство Peru21 .
По словам президента страны Мартина Вискарры, больным является молодой человек, который посетил Испанию несколько недель назад и сейчас остается в изоляции под наблюдением врачей.
Также президент в послании к нации вместе с министром здравоохранения призвал к спокойствию граждан и заверил, что ситуация под контролем.
Отметим, в пятницу, 6 марта, первые случаи заражения коронавирусом подтвердили Сербия, Ватикан и Камерун.
- Напомним, 5 марта у 13-летней девочки в Бразилии обнаружили новый тип коронавируса без симптомов заболевания
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