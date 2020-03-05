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Espreso.tvОбществоКоронавирус: у 13-летней девочки из Бразилии выявили инфицирование, но без симптомов

Коронавирус: у 13-летней девочки из Бразилии выявили инфицирование, но без симптомов

У 13-летней девочки в Бразилии обнаружили новый тип коронавируса без симптомов заболевания

Об этом сообщает Globo, передает НВ.

Из-за отсутствия симптомов данный случай не будет включен в число официально зафиксированных случаев заражения коронавируса. Однако тест на коронавирус оказался положительным.

По состоянию на 5 марта, от коронавируса Covid-19 в мире умерли уже 3285 человек, общее количество инфицированных достигло 95 416 человек.

  • Напомним, в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом Covid-19.
  • Украинское правительство создало вебсайт для информирования населения о ситуации с распространением коронавируса.
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