Коронавирус: у 13-летней девочки из Бразилии выявили инфицирование, но без симптомов

5 марта, 2020, 23:03

У 13-летней девочки в Бразилии обнаружили новый тип коронавируса без симптомов заболевания

Об этом сообщает Globo, передает НВ.

Из-за отсутствия симптомов данный случай не будет включен в число официально зафиксированных случаев заражения коронавируса. Однако тест на коронавирус оказался положительным.

По состоянию на 5 марта, от коронавируса Covid-19 в мире умерли уже 3285 человек, общее количество инфицированных достигло 95 416 человек.