Коронавирус: у 13-летней девочки из Бразилии выявили инфицирование, но без симптомов
5 марта, 2020, 23:03
У 13-летней девочки в Бразилии обнаружили новый тип коронавируса без симптомов заболевания
Об этом сообщает Globo, передает НВ.
Из-за отсутствия симптомов данный случай не будет включен в число официально зафиксированных случаев заражения коронавируса. Однако тест на коронавирус оказался положительным.
По состоянию на 5 марта, от коронавируса Covid-19 в мире умерли уже 3285 человек, общее количество инфицированных достигло 95 416 человек.
- Напомним, в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом Covid-19.
- Украинское правительство создало вебсайт для информирования населения о ситуации с распространением коронавируса.
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