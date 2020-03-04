Коронавирус: в Польше зафиксировали первое заражение
4 марта, 2020, 10:25
В Польше зафиксирован первый случай заражения коронавируса
Об этом заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie radio .
По словам министра, инфицированный чувствует себя хорошо. Он находится в больнице в Зелена-Гура, Любушское воеводство.
Пациент вернулся в Польшу из Германии.
- По состоянию на среду, 4 марта, от коронавируса Covid-19 в мире умерли уже 3198 человек, общее количество инфицированных составило 93 158 человек.
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-