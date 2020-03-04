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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Польше зафиксировали первое заражение

Коронавирус: в Польше зафиксировали первое заражение


фото: reuters
В Польше зафиксирован первый случай заражения коронавируса

Об этом заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie radio .

По словам министра, инфицированный чувствует себя хорошо. Он находится в больнице в Зелена-Гура, Любушское воеводство.

Пациент вернулся в Польшу из Германии.

  • По состоянию на среду, 4 марта, от коронавируса Covid-19 в мире умерли уже 3198 человек, общее количество инфицированных составило 93 158 человек.
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