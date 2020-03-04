Коронавирус: в Польше зафиксировали первое заражение

4 марта, 2020, 10:25

В Польше зафиксирован первый случай заражения коронавируса

Об этом заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie radio .

По словам министра, инфицированный чувствует себя хорошо. Он находится в больнице в Зелена-Гура, Любушское воеводство.

Пациент вернулся в Польшу из Германии.