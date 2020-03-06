Коронавирус: первое заражение в стенах Ватикана
6 марта, 2020, 11:49
6 марта, был подтвержден первый случай заражения коронавирусом в государстве Ватикан
Об этом сообщили в Зале печати города-государства, передает National post.
В пресс-службе Святого престола отметили, что пациент помещен в карантин, а сотрудники ватиканской больницы сообщили итальянским властям о том, что случилось.
По данным властей страны, по состоянию на 5 марта, жертвами коронавируса в Италии стали 148 человек (на 41 больше, чем днем ранее). 414 человек выздоровели. Общее количество больных - 3296 человек.
- Напомним, 3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом Covid-19.
- Впоследствии, жену жителя Черновцов, у которого накануне диагностировали коронавирус , перевезли в военный госпиталь.
- По состоянию на 4 марта в Украине шесть человек проверяют на коронавирус .
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- Ранее коронавирус зафиксировали в таких карликовых странах ЕС, как Монако и Андорра
- По состоянию на пятницу, 6 марта, от коронавируса Covid-19 в мире умерли уже 3383 человека, общее количество инфицированных достигло 98 382 человек
- Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинская сторона считает, что эпидемия коронавируса произошла в результате утечки из закрытой лаборатории в Ухане
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