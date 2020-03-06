 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус: первое заражение в стенах Ватикана

Коронавирус: первое заражение в стенах Ватикана

6 марта, был подтвержден первый случай заражения коронавирусом в государстве Ватикан

Об этом сообщили в Зале печати города-государства, передает National post.

В пресс-службе Святого престола отметили, что пациент помещен в карантин, а сотрудники ватиканской больницы сообщили итальянским властям о том, что случилось.

По данным властей страны, по состоянию на 5 марта, жертвами коронавируса в Италии стали 148 человек (на 41 больше, чем днем ранее). 414 человек выздоровели. Общее количество больных - 3296 человек.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 марта, 2020 пятница

больше новостей

6 марта, 2020 пятница

5 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать