От коронавируса по всему миру умерли 3383 человека, зафиксировано более 98 тыс. заражений

6 марта, 2020, 08:01

По состоянию на пятницу, 6 марта, от коронавируса Covid-19 в мире умерли уже 3383 человека, общее количество инфицированных достигло 98 382 человек

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего заражений и смертельных случаев зафиксировано на материковой части Китая - 80 552 зараженных и 3042 умерших. 107 смертей от коронавируса зафиксировано в Иране, 148 - в Италии, 40 - в Южной Корее, 6 - в Японии, 6 - на лайнере "Diamond Princess", 12 - в США, 7 - во Франции, 3 - в Испании, 2 - в Гонконге, 2 - в Ираке, 2 - в Австралии, по 1 - на Филиппинах, на Тайване, в Таиланде, в Швейцарии, в Сан-Марино и Великобритании.

По количеству зараженных после Китая следуют Южная Корея (6284), Италия (3858), Иран (3513).

В то же время выздоровели после заражения коронавируса 55 418 человек.