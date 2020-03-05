Эпидемия коронавируса произошла из-за утечки в китайской лаборатории в Ухане, - Данилов

5 марта, 2020, 16:45

Украинская сторона считает, что эпидемия коронавируса произошла в результате утечки в закрытой лаборатории в Ухане (Китай)

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в интервью "Украинскому радио".

По его словам, в китайском городе Ухань находится одна из секретных лабораторий F-4.

"И мы считаем, что именно из этой лаборатории произошла утечка, и не надо тут на животных.. что это животные, змеи и т.д. Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Мы считаем, что именно оттуда произошла утечка ", - заявил Данилов.

Соответствующую фразу секретарь СНБО произносит на 2 мин 25 сек. в аудиозаписи "Украинского радио".

"В интернете мы можем найти все, что угодно. Но мы считаем, что это проблема китайской стороны и они это понимают, поэтому они принимали мощные меры по локализации вируса. Они закрыли город Ухань, потому что понимали, что у них там происходит", - добавил Данилов.