Коронавирус в Украине: 6 человек проверяют на заражение - главный санврач
4 марта, 2020, 13:34
По состоянию на 4 марта в Украине шесть человек проверяют на коронавирус
Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV.
"Эти люди также изолированы, и некоторые образцы биологического материала уже находятся в референс-лаборатории Центра общественного здоровья, некоторые будут доставлены в течение сегодняшнего дня", - рассказал он.
Ляшко также сообщил, что в Украине продолжают проводить температурный скрининг в пунктах пропуска через государственную границу. По его словам, за прошедшие сутки проверили температуру у более 111 тысяч человек.
- Жену жителя Черновцов, у которого накануне диагностировали коронавирус, перевезли в военный госпиталь.
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