 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: 6 человек проверяют на заражение - главный санврач

Коронавирус в Украине: 6 человек проверяют на заражение - главный санврач


фото: kmu.gov.ua
По состоянию на 4 марта в Украине шесть человек проверяют на коронавирус

Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV.

"Эти люди также изолированы, и некоторые образцы биологического материала уже находятся в референс-лаборатории Центра общественного здоровья, некоторые будут доставлены в течение сегодняшнего дня", - рассказал он.

Ляшко также сообщил, что в Украине продолжают проводить температурный скрининг в пунктах пропуска через государственную границу. По его словам, за прошедшие сутки проверили температуру у более 111 тысяч человек.

  • Жену жителя Черновцов, у которого накануне диагностировали коронавирус, перевезли в военный госпиталь.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 марта, 2020 среда

больше новостей

4 марта, 2020 среда

3 марта, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать