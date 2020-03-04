Коронавирус в Украине: 6 человек проверяют на заражение - главный санврач

4 марта, 2020, 13:34

По состоянию на 4 марта в Украине шесть человек проверяют на коронавирус

Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV.

"Эти люди также изолированы, и некоторые образцы биологического материала уже находятся в референс-лаборатории Центра общественного здоровья, некоторые будут доставлены в течение сегодняшнего дня", - рассказал он.

Ляшко также сообщил, что в Украине продолжают проводить температурный скрининг в пунктах пропуска через государственную границу. По его словам, за прошедшие сутки проверили температуру у более 111 тысяч человек.