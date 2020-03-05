Коронавирус в Украине: еще двух человек госпитализировали с подозрением на инфицирование, - Черновицкая ОГА
5 марта, 2020, 09:53
В Черновицкой области еще двух украинсцев госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус
Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой ОГА
"Еще двух буковинцев сегодня, 5 марта, было госпитализировано в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Накануне они путешествовали по Италии", - говорится в сообщении.
- Напомним, 3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом Covid-19.
- Впоследствии, жену жителя Черновцов, у которого накануне диагностировали коронавирус , перевезли в военный госпиталь.
- По состоянию на 4 марта в Украине шесть человек проверяют на коронавирус .
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