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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: еще двух человек госпитализировали с подозрением на инфицирование, - Черновицкая ОГА

Коронавирус в Украине: еще двух человек госпитализировали с подозрением на инфицирование, - Черновицкая ОГА

В Черновицкой области еще двух украинсцев госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус

Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой ОГА

"Еще двух буковинцев сегодня, 5 марта, было госпитализировано в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Накануне они путешествовали по Италии", - говорится в сообщении.

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