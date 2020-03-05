В "Слуге народа" предположили перезагрузку НБУ

5 марта, 2020, 13:54

По мнению народного депутата фракции "Слуга народа" Александр Качуры, в его партии есть группа парламентариев, которые будут добиваться смены руководства Нацбанка

Об этом нардеп Качура рассказал в комментарии корреспонденту Еспресо.TV в кулуарах Верховной Рады Украины.

Наша корреспондента спросила депутата, дальше планируют делать "Слуги" после смены руководства правительства и правоохонних органов:

"Перезагрузили правительство, на очереди силовики, а что дальше, это правда, что следующий Нацбанк?"

"У нас есть претензии к руководству Национального банка, но это не компетенция все-таки народных депутатов. Я думаю, что будет часть депутатов у нас во фракции, которые будут политически требовать такого перезагрузки. Но надо комплексный аудит провести. Что они сделали за это время? " - отметил Качура.

Читайте также: Екатерина Рожкова: Есть среды, которые стремятся сорвать сотрудничество с МВФ и спровоцировать хаос

Он добавил, что у депутатов есть вопросы к курсовой политики регулятора.

"Вы помните все истории, которые происходили с Нацбанком. Есть примеры того, что выходят люди, сотни тысяч под Национальный банк. Каждое утро вижу, что там кто-то митингует. Это значит, что это показывает неэффективность их работы. Если есть люди, которые выходят с протестами, значит они не удовлетворены ", - добавил он.