В "Слуге народа" предположили перезагрузку НБУ
Об этом нардеп Качура рассказал в комментарии корреспонденту Еспресо.TV в кулуарах Верховной Рады Украины.
Наша корреспондента спросила депутата, дальше планируют делать "Слуги" после смены руководства правительства и правоохонних органов:
"Перезагрузили правительство, на очереди силовики, а что дальше, это правда, что следующий Нацбанк?"
"У нас есть претензии к руководству Национального банка, но это не компетенция все-таки народных депутатов. Я думаю, что будет часть депутатов у нас во фракции, которые будут политически требовать такого перезагрузки. Но надо комплексный аудит провести. Что они сделали за это время? " - отметил Качура.
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Он добавил, что у депутатов есть вопросы к курсовой политики регулятора.
"Вы помните все истории, которые происходили с Нацбанком. Есть примеры того, что выходят люди, сотни тысяч под Национальный банк. Каждое утро вижу, что там кто-то митингует. Это значит, что это показывает неэффективность их работы. Если есть люди, которые выходят с протестами, значит они не удовлетворены ", - добавил он.
- Напомним, ранее правления Национального банка Украины выпустило официальное обращение , в котором сообщил о давлении со стороны бывшего владельца ПриватБанка - олигарха Игоря Коломойского.
- В Нацбанке отмечают, что о том, что давление на учреждение осуществляет именно Игорь Коломойский свидетельствует участие в митингах под Нацбанком работников завода олигарха, информационную атаку на НБУ осуществляют на подконтрольных Коломойскому информационных ресурсах, а также при посредничестве депутата Александра Дубинского, ранее работавшего на телеканале Коломойского.
- Митингующие перед зданием Национального банка Украины имеют главной целью срыв переговоров Украины с МВФ , поскольку Фонд настаивает на активизации работы государства по возврату средств обанкротившихся банков
- 19 декабря люди с флагами футбольного клуба братьев Суркисов присоединились к митингу работников завода Коломойского под Национальным банком Украины
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Ультрас-сообщество киевского футбольного клуба "Динамо" заявило, что не будет пускать в фан-сектор тех, кто принимал участие в митинге 19 декабря во НБУ
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