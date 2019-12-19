Под НБУ на пикет вышли "фаны" Динамо
19 декабря, 2019, 13:28
19 декабря люди с флагами футбольного клуба братьев Суркисов присоединились к митингу работников завода Коломойского под Национальным банком Украины
Об этом сообщает глава партии "Демократическая Топор" Александр Нойнець.
"В день, когда апелляционный суд приостанавливает рассмотрение дела по Привату до окончания рассмотрения дела по связанным лицам Суркисам и Привату. В этот день в ферросплавным титушкам Коломойского присоединяются динамовские титушки Суркиса", - прокомментировал активист.
- Напомним, митинги под НБУ продолжаются с ноября.
- В Нацбанке считают, что целью митингов является срыв переговоров Украины с МВФ
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