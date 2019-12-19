 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПод НБУ на пикет вышли "фаны" Динамо

Под НБУ на пикет вышли "фаны" Динамо

19 декабря люди с флагами футбольного клуба братьев Суркисов присоединились к митингу работников завода Коломойского под Национальным банком Украины

Об этом сообщает глава партии "Демократическая Топор" Александр Нойнець.

"В день, когда апелляционный суд приостанавливает рассмотрение дела по Привату до окончания рассмотрения дела по связанным лицам Суркисам и Привату. В этот день в ферросплавным титушкам Коломойского присоединяются динамовские титушки Суркиса", - прокомментировал активист.

  • Напомним, митинги под НБУ продолжаются с ноября.
  • В Нацбанке считают, что целью митингов является срыв переговоров Украины с МВФ
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 декабря, 2019 четверг

больше новостей

19 декабря, 2019 четверг

18 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать