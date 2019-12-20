"Ряженые клоуны", - ультрас "Динамо" прокомментировали присутствие "фанов" с символикой клуба на митингах против НБУ

20 декабря, 2019, 08:36

Ультрас-сообщество киевского футбольного клуба "Динамо" заявило, что не будет пускать в фан-сектор тех, кто принимал участие в митинге 19 декабря под НБУ

Об этом сообщает официальная страница сообщества ультрас в соцсетях.

"Какие-то ряженые клоуны с флагами "Динамо" митинговали под Нацбанком в поддержку бизнес-интересов Суркисов", - говорится в сообщении.

"Если вдруг окажется, что кто-то из нашего движения принимал участие в этом фрик-шоу или принимать участие в подобных мероприятиях в будущем, то вход на фанатский сектор таким персонажам будет закрыт", - предупреждают в сообществе.