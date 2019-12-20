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Espreso.tvОбщество"Ряженые клоуны", - ультрас "Динамо" прокомментировали присутствие "фанов" с символикой клуба на митингах против НБУ

"Ряженые клоуны", - ультрас "Динамо" прокомментировали присутствие "фанов" с символикой клуба на митингах против НБУ


фото: Денис Глухов kp.ua
Ультрас-сообщество киевского футбольного клуба "Динамо" заявило, что не будет пускать в фан-сектор тех, кто принимал участие в митинге 19 декабря под НБУ
Об этом сообщает официальная страница сообщества ультрас в соцсетях.
 
"Какие-то ряженые клоуны с флагами "Динамо" митинговали под Нацбанком в поддержку бизнес-интересов Суркисов", - говорится в сообщении.
 
"Если вдруг окажется, что кто-то из нашего движения принимал участие в этом фрик-шоу или принимать участие в подобных мероприятиях в будущем, то вход на фанатский сектор таким персонажам будет закрыт", - предупреждают в сообществе.
  • Напомним, 19 декабря люди с флагами футбольного клуба братьев Суркисов присоединились к митингу работников завода Коломойского под Национальным банком Украины.
  • Митинги под НБУ продолжаются с ноября.
  • В Нацбанке считают, что целью митингов является срыв переговоров Украины с МВФ.
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