 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Нацбанке официально заявили о давлении со стороны Коломойского

В Нацбанке официально заявили о давлении со стороны Коломойского

Правление Национального банка Украины выпустило официальное обращение, в котором сообщило о давлении со стороны бывшего владельца ПриватБанка - олигарха Игоря Коломойского

Соответствующее обращение разместили на официальном сайте регулятора.

В частности в Нацбанке пожаловались, что неизвестные "титушки" пытались проникнуть в главное здание учреждения в Киеве, а также под стенами здания продолжаются "заказные" митинги.

"Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и ексвласник ПриватБанка Игорь Коломойский, который задолжал государству $ 5,5 млрд выведенных из ПриватБанка к национализации. В то же время государство - Президент, Правительство, Национальный банк - объединенные единой позицией, что средства должны быть возвращены ", - сообщили в Правлении НБУ.

В Нацбанке отмечают, что о том, что давление на учреждение осуществляет именно Игорь Коломойский свидетельствует участие в митингах под Нацбанком работников завода олигарха, информационную атаку на НБУ осуществляют на подконтрольных Коломойскому информационных ресурсах, а также при посредничестве депутата Александра Дубинского, ранее работавший на телеканале Коломойского.

"Несмотря на давление, мы и в дальнейшем защищаем общую позицию государства: бывшие владельцы банков должны нести ответственность за вывод средств вкладчиков и доведение банков до банкротства", - добавили в Нацбанке.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 ноября, 2019 среда

26 ноября, 2019 вторник

больше новостей

27 ноября, 2019 среда

26 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать