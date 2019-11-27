В Нацбанке официально заявили о давлении со стороны Коломойского

27 ноября, 2019, 10:25

Правление Национального банка Украины выпустило официальное обращение, в котором сообщило о давлении со стороны бывшего владельца ПриватБанка - олигарха Игоря Коломойского

Соответствующее обращение разместили на официальном сайте регулятора.

В частности в Нацбанке пожаловались, что неизвестные "титушки" пытались проникнуть в главное здание учреждения в Киеве, а также под стенами здания продолжаются "заказные" митинги.

"Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и ексвласник ПриватБанка Игорь Коломойский, который задолжал государству $ 5,5 млрд выведенных из ПриватБанка к национализации. В то же время государство - Президент, Правительство, Национальный банк - объединенные единой позицией, что средства должны быть возвращены ", - сообщили в Правлении НБУ.

В Нацбанке отмечают, что о том, что давление на учреждение осуществляет именно Игорь Коломойский свидетельствует участие в митингах под Нацбанком работников завода олигарха, информационную атаку на НБУ осуществляют на подконтрольных Коломойскому информационных ресурсах, а также при посредничестве депутата Александра Дубинского, ранее работавший на телеканале Коломойского.

"Несмотря на давление, мы и в дальнейшем защищаем общую позицию государства: бывшие владельцы банков должны нести ответственность за вывод средств вкладчиков и доведение банков до банкротства", - добавили в Нацбанке.