Митингами под Нацбанком хотят сорвать переговоры Украины с МВФ - глава НБУ

27 ноября, 2019, 16:38

Митингующие перед зданием Национального банка Украины имеют главной целью срыв переговоров Украины с МВФ, поскольку Фонд настаивает на активизации работы государства по возврату средств обанкротившихся банков

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий на совместном брифинге с главой финансового комитета Верховной Рады Даниилом Гетманцевым, передает LIGA.net .

"Понятно, что бывшие владельцы банков не хотят, чтобы МВФ продолжал сотрудничество с Украиной. Мы подали заявления в правоохранительные органы о том, что митинги сегодня проплачены. У нас есть свидетельства, что митинги проплачены, среди возможных организаторов - Игорь Коломойский", - подчеркнул глава НБУ.

Смолий добавил, что он доволен результатами миссии Фонда, но не уточнил, когда именно НБУ ждет конкретного решения.

"Консультации проходят в Вашингтоне. Учитывая то, что в четверг там День Благодарения, а в пятницу - выходной, думаю, месседжи мы услышим уже на следующей неделе", - отметил он.