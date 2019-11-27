Митингами под Нацбанком хотят сорвать переговоры Украины с МВФ - глава НБУ
Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий на совместном брифинге с главой финансового комитета Верховной Рады Даниилом Гетманцевым, передает LIGA.net .
"Понятно, что бывшие владельцы банков не хотят, чтобы МВФ продолжал сотрудничество с Украиной. Мы подали заявления в правоохранительные органы о том, что митинги сегодня проплачены. У нас есть свидетельства, что митинги проплачены, среди возможных организаторов - Игорь Коломойский", - подчеркнул глава НБУ.
Смолий добавил, что он доволен результатами миссии Фонда, но не уточнил, когда именно НБУ ждет конкретного решения.
"Консультации проходят в Вашингтоне. Учитывая то, что в четверг там День Благодарения, а в пятницу - выходной, думаю, месседжи мы услышим уже на следующей неделе", - отметил он.
- Напомним, ранее правление Национального банка Украины выпустило официальное обращение, в котором сообщило о давлении со стороны бывшего владельца ПриватБанка - олигарха Игоря Коломойского.
- В Нацбанке отмечают, что о том, что давление на учреждение осуществляет именно Игорь Коломойский свидетельствует участие в митингах под Нацбанком работников завода олигарха, информационную атаку на НБУ осуществляют на подконтрольных Коломойскому информационных ресурсах, а также при посредничестве депутата Александра Дубинского, ранее работавшего на телеканале Коломойского.
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