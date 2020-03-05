"Уже упаковали вещи": Скалецкая объявила о завершении карантина в Новых Санжарах

5 марта, 2020, 11:38

5 марта завершился 14-дневный срок обсервации эвакуированных из провинции Хубэй

Об этом сообщила бывший министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в Facebook.

"14-дневный срок обсервации закончился. Мы уже упаковали вещи и готовимся вернуться к своим семьям, друзьям и привычной жизни. Самым важным является то, что все эвакуированные из Китая, члены экипажа и команда сопровождения - не имеют заболевания коронавирус", - написала Скалецкая .