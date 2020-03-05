"Уже упаковали вещи": Скалецкая объявила о завершении карантина в Новых Санжарах
5 марта, 2020, 11:38
5 марта завершился 14-дневный срок обсервации эвакуированных из провинции Хубэй
Об этом сообщила бывший министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в Facebook.
"14-дневный срок обсервации закончился. Мы уже упаковали вещи и готовимся вернуться к своим семьям, друзьям и привычной жизни. Самым важным является то, что все эвакуированные из Китая, члены экипажа и команда сопровождения - не имеют заболевания коронавирус", - написала Скалецкая .
- Напомним, жители поселка городского типа Новые Санжары в Полтавской области протестовали против ввоза в них эвакуированных из Китая людей, они перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими
- 20 февраля в Новые Санжары, где произошли столкновения из-за новостей об эвакуации туда людей из Китая, вывели военную технику
- Вечером 20 февраля автобусы с эвакуированными прибыли в санаторий в Новых Санжарах. По дороге их забросали камнями участники блокирования автодорог. Участники протестов перекрыли перекрыли проезд очагом и бросали мостовую в полицейскую машину.
- Звездная Скалецкая решила пройти 14-дневную обсервацию вместе со всеми гражданами, которых в четверг были эвакуированы из Китая
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