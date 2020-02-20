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Espreso.tvОбществоСамолет с эвакуированными из Уханя приземлился в аэропорту Харькова

Самолет с эвакуированными из Уханя приземлился в аэропорту Харькова

Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами приземлился в международном аэропорту "Харьков"

Об этом сообщает сервис flightradar24.

Самолет приземлился в аэропорту и прибыл на специально подготовленную стоянку. Теперь эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами отвезут к медицинскому цента Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

  • Напомним, жители поселка городского типа Новые Санжары в Полтавской области протестуют против ввоза в них эвакуированных из Китая людей, они перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими
  • 20 февраля в Новые Санжары, где произошли столкновения из-за новостей об эвакуации туда людей из Китая, вывели военную технику
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