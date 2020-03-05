 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Оскорбляли моего президента", - журналисты сфотографировали объяснительную нардепа "слуги", который не голосовал за новый Кабмин

"Оскорбляли моего президента", - журналисты сфотографировали объяснительную нардепа "слуги", который не голосовал за новый Кабмин

Нардеп Игорь Васильев из "Слуги народа" написал объяснительную записку на имя Давида Арахамии, почему он не голосовал за Кабмин Дениса Шмыгаля.

Написанную записку зафиксировали корреспонденты издания "Буквы", когда Васильев показывал ее коллеге Лизе Богуцкой, которая так же воздержалась при голосовании за Кабмин.

Читайте также: Правительство олигархической единства. Как "соросят" на самокатах заменили "крепкие хозяйственники"

В записке Васильев написал:

"Председателю фракции СН

Арахамии Д.
Василива И.В.

4 марта при голосовании за Кабмин я воздержался, так как в составе Кабмина были кандидатуры на должности министров:
1. Которые оскорбляли моего президента в своих постах в ФБ во время президентской кампании, были на стороне моих идеологических противников порохоботов.

2.Министр МВД "тянет" рейтинг нашей фракции вниз ... "

ФОТО - " Буквы ":

  • Напомним, 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с должности премьер-министра Украины и назначил на его место Дениса Шмыгаля.
  • С министрами нового правительства можно ознакомиться здесь.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 марта, 2020 четверг

больше новостей

5 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать