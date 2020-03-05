"Оскорбляли моего президента", - журналисты сфотографировали объяснительную нардепа "слуги", который не голосовал за новый Кабмин

5 марта, 2020, 18:15

Нардеп Игорь Васильев из "Слуги народа" написал объяснительную записку на имя Давида Арахамии, почему он не голосовал за Кабмин Дениса Шмыгаля.

Написанную записку зафиксировали корреспонденты издания "Буквы", когда Васильев показывал ее коллеге Лизе Богуцкой, которая так же воздержалась при голосовании за Кабмин.

Читайте также: Правительство олигархической единства. Как "соросят" на самокатах заменили "крепкие хозяйственники"

В записке Васильев написал:

"Председателю фракции СН

Арахамии Д.

Василива И.В.

4 марта при голосовании за Кабмин я воздержался, так как в составе Кабмина были кандидатуры на должности министров:

1. Которые оскорбляли моего президента в своих постах в ФБ во время президентской кампании, были на стороне моих идеологических противников порохоботов.

2.Министр МВД "тянет" рейтинг нашей фракции вниз ... "

ФОТО - " Буквы ":