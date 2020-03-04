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Espreso.tvОбществоРада уволила Гончарука с должности премьер-министра

Рада уволила Гончарука с должности премьер-министра

Алексей Гончарук
фото: Getty Images
Верховная Рада удовлетворила заявление премьер-министра Алексея Гончарука об освобождении от должности

"За" проголосовали 353 народных депутатов, об этом сообщает Эспрессо.TV .

Отметим, что согласно закону "О Кабинете Министров Украины", после отставки премьерминистра автоматически в отставку идет правительство.

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