Рада уволила Гончарука с должности премьер-министра
4 марта, 2020, 16:48
Верховная Рада удовлетворила заявление премьер-министра Алексея Гончарука об освобождении от должности
"За" проголосовали 353 народных депутатов, об этом сообщает Эспрессо.TV .
Отметим, что согласно закону "О Кабинете Министров Украины", после отставки премьерминистра автоматически в отставку идет правительство.
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