Правительство олигархического единства. Как "соросят" на самокатах заменили "крепкие хозяйственники"

5 марта, 2020, 12:38

Конец эпохи "новых лиц" официально закончился. Монобольшинство убило правительство Алексея Гончарука, которое само и породило полгода назад

Если раньше Владимир Зеленский хотел обходиться собственными силами, то со временем оказалось, что среди ноунеймов под знаменами "Слуг народа" совсем нет технократов, которые бы взяли ответственность на свои плечи. Поэтому - пришлось срочно искать крепких хозяйственников. Заботливо предложенных Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским, Виктором Пинчуком и Дмитрием Фирташем.

По сути Шестой заключил такое же соглашение с дьяволом, которое уже имели опыт подписать Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко , Виктор Янукович и Петр Порошенко . Многочисленные "правительства национального спасения" и негласные договоренности в результате одном из этой мощной четверки не принесли политического долголетия и абсолютной власти. Таким же может стать и новоиспеченный "правительство ради людей" под руководством Дениса Шмигаля - до недавнего времени скромного топ-менеджера Рината Ахметова с Бурштынской ТЭЦ.

Союзом с Ахметовым и Коломойским - ставшими основными выгодоприобретателями по истории с заменами правительстве - Зеленский хочет заставить заработать ржавый государственный аппарат. А еще поддержать куцые электоральные штаны - потому рейтинги "зеленых" представителей власти уже почти сравнялись с теми, с которыми уходил в отставку Петр Порошенко . Но Петр Алексеевич проработал 5 лет, а нынешний глава не отпраздновал даже годовщину инаугурации.

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С момента, когда правительство олигархического единства - именно так, учитывая, которые старые технократы пришли работать в правительство - начнет работать, Зеленский может начать отсчитывать потерю своей политической власти. Поскольку он четко показал тем, кого обещал "сделать вместе", что без них никак. И крупные олигархи этот сигнал четко уловили - как акулы первую кровь. Теперь давление на власть Зеленского будет расти с каждым днем все больше.

Если поинтересоваться, кто же эти 15 новых членов правительства - есть четкие маркеры. Например, такие, что медицинская реформа будет сворачиваться. Технократ с предприятия Ахметова Шмыгаль в своем слове в Верховной Раде сказал о том, что "реформа будет пересмотрена". Кроить ее по-новому будет никто иной как глава Минздрава времен Януковича - Илья Емец. А это значит триумф фармакологических кампаний, которые последние лет пять чувствовали себя униженными.

Выиграл глава ОПГ Андрей Ермак, которому удалось поменять министра обороны на Андрея Тарана, поставить на Минспорта фехтовальщика Вадима Гутцайта, с которым ранее вдвоем трудились помощниками регионала Эльбруса Тадеева. Однозначно выиграл Коломойский - либо начали надоедать неуступчивые министры экономического блока и сам Алексей Гончарук, который кое-где начал демонстрировать самостоятельность и говорить "нет" на прихоти олигархов поставить на "схему" нужных людей. Теперь за финансы будет отвечать Игорь Уманский, который успел поработать почти со всеми премьерами - Ющенко, Тимошенко, Януковичем, Азаровым и Яценюком. И которому фиолетово на командную принадлежность.

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Денис Шмыгаль пока не произвел особого впечатления, однако согласие олигархов на эту кандидатуру вызывает ряд вопросов: не станет новый глава правительства прислугой для прихотей олигархических кругов? Или же в какой-то момент заручится поддержкой Ахметова и захочет свою политическую карьеру - ведь пока большой присутствии донецкого олигарха в парламенте нет, а в ОПЗЖ в него свои отношения после отжатых Россией активов на территории ОРДЛО.

Тем более у Петра Порошенко был опыт, когда Яценюк и Гройсман делали свои политические проекты и карьеры в обход шефа, а Юлия Тимошенко переросла с "газовой принцессы" в популярного политика именно в вакууме Ющенко, который пошел на такой же союз с олигархами чтобы больше проводить времени с культурными артефактами трипольской культуры.

Может ли новый премьер выполнить предвыборные обещания президента и даже свое первое и новое - об увеличении пенсий? Скорее всего, что нет. Это правительство при всех расписаниях - до осени. За эти несколько месяцев непопулярные реформы будут свернуты - ведь зачем они олигархам и их технократам, которые видели первое пришествие Януковича. Больше всего о приватизации и рынок земли можно забыть. Бюджет клеиться все хуже - МВФ пообещает денег. Но за реформы. Реформ не будет - а значит, и пенсии никому не повысят.

Что будет с Зеленским? Алексея Гончарука отправили в отставку за плохие рейтинги. Возможно временное улучшение рейтинга самого Зеленского, но это ненадолго. Но не все простят флирт с олигархами и уничтожения тренда на обновление власти.

Кроме того, усиливаются противоречия в самой команде Зеленского - монобольшинство все больше ест внутренняя коррупция и договорняки с ОПГ. Это очень опасная ситуация накануне местных выборов - ведь в "Слуги народа" до сих пор нет даже партийных офисов и вменяемых команд. Зато ОПЗЖ, БЮТ и ЕС быстро донесут, кто есть кто в уши регионального избирателя. Уже точно ясно, что в больших городах команда СЭ проигрывает выборы мэров. А ситуативные союзники типа Геннадия Кернеса или Геннадия Труханова - договариваются и сливают всех. Потому Зеленский тоже пойдет, а эти останутся.