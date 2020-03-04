Верховная Рада назначила новым премьером Дениса Шмыгаля
"За" проголосовали 291 народный депутат.
Ранее парламент удовлетворил заявление об отставке бывшего уже премьер-министра Алексея Гончарука.
Справка.
Денис Шмыгаль до назначения работал вице-премьер-министром, министром развития общин и территорий.
Родился в 1975 году в г. Львов.
Образование высшее - в 1997 году. Окончил Государственный университет "Львовская Политехника" по специальности менеджмент в производственной сфере (машиностроение), инженер-экономист. Кандидат экономических наук (2003 г.).
С 1995 по 2009 годы работал на руководящих должностях на предприятиях Львова.
С 2009 по 2013 год - перешел на государственную службу в Львовской областной государственной администрации.
В 2014 году стал заместителем начальника главного управления Миндоходив Львовской области.
2015-2017 гг. - советник, вице-президент, генеральный директор, член Наблюдательного совета ООО ТПК "Львовхолод".
2017-2019 гг. - заместитель генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго", директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, и. о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго"; г. Бурштын Ивано-Франковской области.
С августа 2019 - по февраль 2020 - глава Ивано-Франковской областной государственной администрации.
4 февраля 2020 назначен на должность Вице-премьер-министра Украины - Министра развития общин и территорий Украины.
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