"Австрийские авиалинии" помогут эвакуировать еще 2 украинцев из Китая, - Зеленский
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с людьми, которые закончили обсервацию в Новых Санжарах, передает Еспресо.TV .
На вопрос, как много еще украинцев ждут эвакуации из Китая, Зеленский ответил: "Два человека сейчас подтвердили, что они хотят ... С" Австрийские авиалинии "мы контактировали, мы их заберем, этих двух людей мы заберем в ближайшее время, но там есть еще много ".
Также президент прокомментировал ситуацию с украинской Анастасией Зинченко, которая решила остаться в Ухане через свою собаку. "Мы не можем влиять на законодательство Китая и на их решение. Если Китай не выпускает ни одного животного с территории Китая, то мы ничего не можем сделать. Мы как государство можем предложить ей все - больше, чем любому другому человеку. Хоть завтра мы вас забираем, собачку мы заберем даже в посольство. Потом, когда Китай позволит забрать животных, собачку можно забрать. пожалуйста, мы поможем ", - сказал Зеленский.
- Напомним, 19 февраля украинка Анастасия Зинченко не смогла вылететь из китайского Уханя. Китайские власти не позволила ей забрать домой свою собаку и та отказалась от эвакуации.
- 20 февраля самолет с эвакуированными из Уханя украинском и иностранцами приземлился в международном аэропорту "Харьков"
- Президент Владимир Зеленский позвонил украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться из китайского Уханя из-за своей собаки, заверив, что не оставит ее
- 26 февраля украинец, которого эвакуировали из Уханя из-за повышенной температуры, обратился к президенту Владимиру Зеленскому и попросил забрать его и еще одного парня из Китая
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