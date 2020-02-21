"Мы вас там не оставим": Зеленский позвонил украинке, которую не забрали из Уханя из-за отказа бросить собаку

21 февраля, 2020, 09:48

Видео разговора девушка обнародовала в Instagram.

"Мы вас там не оставим. Я знаю, вы остались, потому что собаку не взяли на борт. Мы обязательно найдем средства и способы, я просто недавно узнал об этой проблеме, что побоялись почему-то брать собаку. Можно понять, все немного нервничают", - сказал он.

Девушка отметила, что президент ее подбодрил и пообещал помочь с решением проблемы.