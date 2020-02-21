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Espreso.tvОбщество"Мы вас там не оставим": Зеленский позвонил украинке, которую не забрали из Уханя из-за отказа бросить собаку

"Мы вас там не оставим": Зеленский позвонил украинке, которую не забрали из Уханя из-за отказа бросить собаку

Президент Владимир Зеленский позвонил украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться из китайского Уханя из-за своей собаки

Видео разговора девушка обнародовала в Instagram.

"Мы вас там не оставим. Я знаю, вы остались, потому что собаку не взяли на борт. Мы обязательно найдем средства и способы, я просто недавно узнал об этой проблеме, что побоялись почему-то брать собаку. Можно понять, все немного нервничают", - сказал он.

Девушка отметила, что президент ее подбодрил и пообещал помочь с решением проблемы.

  • Напомним, украинка не смогла вылететь из китайского Уханя, поскольку посольство Украины не позволило ей забрать домой своего собаку .
  • Посольство Украины в КНР объяснил ситуацию, которая случилась с девушкой, которой отказали в эвакуации из Уханя со своей собакой.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мне позвонил президент Украины Владимир Зеленский Подбодрил меня и пообещал помочь в решении моей проблемы @zelenskiy_official

Сообщение, распространенный Anastasiya Zinchenko (@nastyazinchenko_)

 

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