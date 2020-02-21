"Мы вас там не оставим": Зеленский позвонил украинке, которую не забрали из Уханя из-за отказа бросить собаку
21 февраля, 2020, 09:48
Президент Владимир Зеленский позвонил украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться из китайского Уханя из-за своей собаки
Видео разговора девушка обнародовала в Instagram.
"Мы вас там не оставим. Я знаю, вы остались, потому что собаку не взяли на борт. Мы обязательно найдем средства и способы, я просто недавно узнал об этой проблеме, что побоялись почему-то брать собаку. Можно понять, все немного нервничают", - сказал он.
Девушка отметила, что президент ее подбодрил и пообещал помочь с решением проблемы.
- Напомним, украинка не смогла вылететь из китайского Уханя, поскольку посольство Украины не позволило ей забрать домой своего собаку .
- Посольство Украины в КНР объяснил ситуацию, которая случилась с девушкой, которой отказали в эвакуации из Уханя со своей собакой.
Мне позвонил президент Украины Владимир Зеленский Подбодрил меня и пообещал помочь в решении моей проблемы @zelenskiy_official
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