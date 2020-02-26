Эвакуация из Китая: "Кроме девушки с собачкой, в Ухане еще трое украинцев"

26 февраля, 2020, 13:04

Украинец Слава, которого не эвакуировали из Уханя из-за повышенной температуры, обратился к президенту Владимиру Зеленскому. Просит забрать их из Китая

Об этом сообщил hromadske .

На момент эвакуации 20 февраля у него была повышенная температура, поэтому его оставили в китайском Ухане, эпицентре распространения коронавируса.

Слава рассказал, что после трех анализов у него не обнаружили китайского коронавируса. Он добавил, что сейчас чувствует себя хорошо.

"Я постоянно на связи с посольством Украины, но какой-то конкретной информации по нашей эвакуации они предоставить не могут. Единственное, что мне предоставили, это то, что я не смогу покинуть территорию Китая самостоятельно, только с помощью посольства Украины", - сказал Украинец.

«Кроме девушки с собачкой, в Ухане еще трое украинцев, которых не эвакуировали в Украину»: Слава - один из них. Из-за повышенной температуры 20 февраля он должен был остаться в Китае. Три анализы показали, что у него нет коронавируса. Парень просит эвакуировать его на родину pic.twitter.com/GufMM3NJsq - hromadske (@HromadskeUA) February 26, 2020