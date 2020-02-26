Эвакуация из Китая: "Кроме девушки с собачкой, в Ухане еще трое украинцев"
Об этом сообщил hromadske .
На момент эвакуации 20 февраля у него была повышенная температура, поэтому его оставили в китайском Ухане, эпицентре распространения коронавируса.
Слава рассказал, что после трех анализов у него не обнаружили китайского коронавируса. Он добавил, что сейчас чувствует себя хорошо.
"Я постоянно на связи с посольством Украины, но какой-то конкретной информации по нашей эвакуации они предоставить не могут. Единственное, что мне предоставили, это то, что я не смогу покинуть территорию Китая самостоятельно, только с помощью посольства Украины", - сказал Украинец.
«Кроме девушки с собачкой, в Ухане еще трое украинцев, которых не эвакуировали в Украину»: Слава - один из них. Из-за повышенной температуры 20 февраля он должен был остаться в Китае. Три анализы показали, что у него нет коронавируса. Парень просит эвакуировать его на родину pic.twitter.com/GufMM3NJsq- hromadske (@HromadskeUA) February 26, 2020
- Напомним, 19 февраля украинка Анастасия Зинченко не смогла вылететь из китайского Уханя. Китайские власти не позволили ей забрать домой свою собаку, и та отказалась от эвакуации.
- 20 февраля самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами приземлился в международном аэропорту "Харьков"
- Президент Владимир Зеленский позвонил украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться из китайского Уханя из-за своей собаки, заверив, что не оставит ее
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