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Espreso.tvОбществоТурция сообщила о гибели своего военного в Идлибе

Турция сообщила о гибели своего военного в Идлибе

Министерство обороны Турции сообщает, что один военный погиб во время противостояния в сирийской провинции Идлиб

Об этом сообщает Анадолу .

По данным властей, сирийские правительственные войска нанесли артиллерийский удар по турецким военным в Идлибе.

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После обстрелов турецкие военные атаковали и уничтожили огневую точку сирийских войск.

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