Турция сообщила о гибели своего военного в Идлибе
3 марта, 2020, 10:35
Министерство обороны Турции сообщает, что один военный погиб во время противостояния в сирийской провинции Идлиб
Об этом сообщает Анадолу .
По данным властей, сирийские правительственные войска нанесли артиллерийский удар по турецким военным в Идлибе.
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После обстрелов турецкие военные атаковали и уничтожили огневую точку сирийских войск.
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- Напомним, 1 марта Министерство обороны Турции заявил, что в Сирии сбили два бомбардировщика Су-24 .
- В тот же день турецкая армия уничтожила военный аэродром в Алеппо , из которого авиация сил Башара Асада наносила воздушных ударов.
- Позже Россия заявила, что " не может гарантировать" безопасность турецкой авиации в Сирии.
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