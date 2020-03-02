Появилось видео турецкого авиаудара по колонне войск Асада
2 марта, 2020, 13:47
Появилось видео авиаудара турецкого дрона по колонне военной техники правительственных войск Сирии возле города Идлиб
Об этом сообщает ClashReport .
Издание пишет, что конвой из танков и бронемашин режима Башара Асада "был полностью уничтожен" под селом Шейх Мустафа в районе Мааррет-эн-Нууман, хотя на видео такого эффекта не видно.
- Напомним, 1 марта Министерство обороны Турции заявило, что в Сирии сбили два бомбардировщика Су-24 .
- В тот же день турецкая армия уничтожила военный аэродром в Алеппо , из которого авиация сил Башара Асада наносила воздушные удары.
- Позже Россия заявила, что " не может гарантировать" безопасность турецкой авиации в Сирии.
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