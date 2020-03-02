Появилось видео турецкого авиаудара по колонне войск Асада

2 марта, 2020, 13:47

Появилось видео авиаудара турецкого дрона по колонне военной техники правительственных войск Сирии возле города Идлиб

Об этом сообщает ClashReport .

Издание пишет, что конвой из танков и бронемашин режима Башара Асада "был полностью уничтожен" под селом Шейх Мустафа в районе Мааррет-эн-Нууман, хотя на видео такого эффекта не видно.