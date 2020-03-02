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Espreso.tvОбществоПоявилось видео турецкого авиаудара по колонне войск Асада

Появилось видео турецкого авиаудара по колонне войск Асада

Появилось видео авиаудара турецкого дрона по колонне военной техники правительственных войск Сирии возле города Идлиб

Об этом сообщает ClashReport .

Издание пишет, что конвой из танков и бронемашин режима Башара Асада "был полностью уничтожен" под селом Шейх Мустафа в районе Мааррет-эн-Нууман, хотя на видео такого эффекта не видно.

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