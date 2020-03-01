Турецкая артиллерия и беспилотники уничтожили военный аэродром в Алеппо
1 марта, 2020, 19:09
Турецкая армия уничтожила военный аэродром в Алеппо, с которого авиация сил Башара Асада наносила воздушные удары
Об этом сообщает Anadolu.
Был уничтожен военный аэродром в районе Нейраб провинции Алеппо.
Этот военный объект в пригороде Алеппо активно использовался силами Асада при организации атак на населенные пункты зоны деэскалации. Удар по аэродрому был нанесен в субботу ударными силами БПЛА и артиллерии ВС Турции.
Отмечается, что после удара ВС Турции по аэродрому Кувейрас на востоке Алеппо, командование сил Асада перебросило всю авиационную технику на аэродром в районе Нейраб, однако и он подвергся ударам турецкой армии.
- Напомним, 1 марта Министерство обороны Турции заявил, что в Сирии сбили два бомбардировщика Су-24, россияне говорят, что самолеты не их.
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