Турецкая артиллерия и беспилотники уничтожили военный аэродром в Алеппо

1 марта, 2020, 19:09

Турецкая армия уничтожила военный аэродром в Алеппо, с которого авиация сил Башара Асада наносила воздушные удары

Об этом сообщает Anadolu.

Был уничтожен военный аэродром в районе Нейраб провинции Алеппо.

Этот военный объект в пригороде Алеппо активно использовался силами Асада при организации атак на населенные пункты зоны деэскалации. Удар по аэродрому был нанесен в субботу ударными силами БПЛА и артиллерии ВС Турции.

Отмечается, что после удара ВС Турции по аэродрому Кувейрас на востоке Алеппо, командование сил Асада перебросило всю авиационную технику на аэродром в районе Нейраб, однако и он подвергся ударам турецкой армии.