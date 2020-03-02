Россия заявила, что "не может гарантировать" безопасность турецкой авиации в Сирии
2 марта, 2020, 11:08
Командование группировки войск России, которая поддерживает войска Башара Асада в сирийском конфликте, не может гарантировать безопасность полетов авиации Турции в небе Сирии
Об этом заявил в воскресенье руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев, сообщает ТАСС.
Он отметил, что правительство Сирии было вынуждено объявить о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб.
"В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии", - сказал Журавлев.
- Напомним, 1 марта Министерство обороны Турции заявило, что в Сирии сбили два бомбардировщика Су-24.
- В тот же день турецкая армия уничтожила военный аэродром в Алеппо, из которого авиация сил Башара Асада наносила воздушные удары.
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