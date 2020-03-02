Россия заявила, что "не может гарантировать" безопасность турецкой авиации в Сирии

2 марта, 2020, 11:08

Командование группировки войск России, которая поддерживает войска Башара Асада в сирийском конфликте, не может гарантировать безопасность полетов авиации Турции в небе Сирии

Об этом заявил в воскресенье руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев, сообщает ТАСС.

Он отметил, что правительство Сирии было вынуждено объявить о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб.

"В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии", - сказал Журавлев.