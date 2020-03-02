Турция впервые в истории использовала "рои беспилотников" в Сирии - Bloomberg

2 марта, 2020, 16:14

Турция развернула в Сирии беспрецедентное число боевых дронов, чтобы наносить удары по поддерживаемым Россией сирийским правительственным силам

Об этом пишет Bloomberg.

Один из турецких чиновников заявил, что это стало военной новинкой, которая продемонстрировала технологическое мастерство Анкары на поле боя.

По его словам, в ответ на сирийский авиаудар, в результате которого погибли 33 турецких военных, Анкара развернула и использовала для скоординированных действий беспрецедентное число беспилотников.

Впервые в истории "рои" беспилотников позволили взять под контроль такую большую территорию.

Агентство отмечает, что десятки беспилотников нанесли удары по сирийским базам и складам вооружений, и, более того, смогли уничтожить несколько зенитно-ракетных комплексов, что ставит под сомнение эффективность оборудования российского производства, предназначенного для предотвращения таких воздушных атак.

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Министерство обороны Турции разместило в Twitter записи ударов с беспилотников по сирийским танкам, грузовиках и других объектах.

Asil milletimiz emin olsun ki; İdlib'de barış ve huzur için toprağa düşen Aziz şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz! #MSB #TSK pic.twitter.com/hutEL7g0Ey - TC Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 29, 2020

Руководитель программы по изучению экстремизма и контртерроризма Института Ближнего Востока США Чарльз Листер отмечает, что Турция ведет в Сирии воздушную кампанию с помощью одних только дронов, действия которых поддерживаются артиллерией и РСЗО.

Он опубликовал в Twitter снятое дроном видео уничтожения зенитного комплекса Панцирь-С1 сирийских сил.

NEW - #Turkey troops fired on #Assad 's Joureen camp in northern #Hama today, using [for the 1st recorded time] the newly deployed T-300 Kasırga system.



It fires accurate rockets up to 120km. https://t.co/E0MF8h5HlS - Charles Lister (@Charles_Lister) February 28, 2020

Листер отметил, что до сих пор такое удавалось только Израилю.