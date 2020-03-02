Турция впервые в истории использовала "рои беспилотников" в Сирии - Bloomberg
Об этом пишет Bloomberg.
Один из турецких чиновников заявил, что это стало военной новинкой, которая продемонстрировала технологическое мастерство Анкары на поле боя.
По его словам, в ответ на сирийский авиаудар, в результате которого погибли 33 турецких военных, Анкара развернула и использовала для скоординированных действий беспрецедентное число беспилотников.
Впервые в истории "рои" беспилотников позволили взять под контроль такую большую территорию.
Агентство отмечает, что десятки беспилотников нанесли удары по сирийским базам и складам вооружений, и, более того, смогли уничтожить несколько зенитно-ракетных комплексов, что ставит под сомнение эффективность оборудования российского производства, предназначенного для предотвращения таких воздушных атак.
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Министерство обороны Турции разместило в Twitter записи ударов с беспилотников по сирийским танкам, грузовиках и других объектах.
Asil milletimiz emin olsun ki; İdlib'de barış ve huzur için toprağa düşen Aziz şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz! #MSB #TSK pic.twitter.com/hutEL7g0Ey- TC Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 29, 2020
Руководитель программы по изучению экстремизма и контртерроризма Института Ближнего Востока США Чарльз Листер отмечает, что Турция ведет в Сирии воздушную кампанию с помощью одних только дронов, действия которых поддерживаются артиллерией и РСЗО.
Он опубликовал в Twitter снятое дроном видео уничтожения зенитного комплекса Панцирь-С1 сирийских сил.
NEW - #Turkey troops fired on #Assad 's Joureen camp in northern #Hama today, using [for the 1st recorded time] the newly deployed T-300 Kasırga system.- Charles Lister (@Charles_Lister) February 28, 2020
It fires accurate rockets up to 120km. https://t.co/E0MF8h5HlS
Листер отметил, что до сих пор такое удавалось только Израилю.
- Напомним, 1 марта Министерство обороны Турции заявило, что в Сирии сбили два бомбардировщика Су-24 .
- В тот же день турецкая армия уничтожила военный аэродром в Алеппо , из которого авиация сил Башара Асада наносила воздушные удары.
- Позже Россия заявила, что " не может гарантировать" безопасность турецкой авиации в Сирии.
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