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Espreso.tvОбществоТурция впервые в истории использовала "рои беспилотников" в Сирии - Bloomberg

Турция впервые в истории использовала "рои беспилотников" в Сирии - Bloomberg


фото: aa photo
Турция развернула в Сирии беспрецедентное число боевых дронов, чтобы наносить удары по поддерживаемым Россией сирийским правительственным силам

Об этом пишет Bloomberg.

Один из турецких чиновников заявил, что это стало военной новинкой, которая продемонстрировала технологическое мастерство Анкары на поле боя.

По его словам, в ответ на сирийский авиаудар, в результате которого погибли 33 турецких военных, Анкара развернула и использовала для скоординированных действий беспрецедентное число беспилотников.

Впервые в истории "рои" беспилотников позволили взять под контроль такую большую территорию.

Агентство отмечает, что десятки беспилотников нанесли удары по сирийским базам и складам вооружений, и, более того, смогли уничтожить несколько зенитно-ракетных комплексов, что ставит под сомнение эффективность оборудования российского производства, предназначенного для предотвращения таких воздушных атак.

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Министерство обороны Турции разместило в Twitter записи ударов с беспилотников по сирийским танкам, грузовиках и других объектах.

Руководитель программы по изучению экстремизма и контртерроризма Института Ближнего Востока США Чарльз Листер отмечает, что Турция ведет в Сирии воздушную кампанию с помощью одних только дронов, действия которых поддерживаются артиллерией и РСЗО.

Он опубликовал в Twitter снятое дроном видео уничтожения зенитного комплекса Панцирь-С1 сирийских сил.

Листер отметил, что до сих пор такое удавалось только Израилю.

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