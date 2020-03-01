Турция сбила в Сирии два Су-24, Россия говорит, что бомбардировщики не ее
1 марта, 2020, 16:07
Министерство обороны Турции заявило, что в Сирии сбили два бомбардировщика Су-24, россияне говорят, что самолеты не их
Об этом сообщает УНИАН.
Министерство национальной обороны Турции заявило, что сбило в сирийской провинции Идлиб два бомбардировщика Су-24 режима Башара Асада.
Также турецкие военные сообщили об уничтожении трех установок противовоздушной обороны сил Асада, одной из которых был сбит ударный беспилотник ВС Турции.
Позже в Минобороны России заявили, что информация о якобы сбитом военном самолете Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над Идлибом из ПЗРК не соответствует действительности.
"Информация со ссылкой на интернет-ресурсы боевиков о якобы сбитых из ПЗРК самолетах Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над зоной деэскалации Идлиб - фейк", - заявили россияне.
- 1 марта Турция официально объявила о начале операции "Весенний щит" в сирийской провинции Идлиб в ответ на авиаудары режима Башара Асада.
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