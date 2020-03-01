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Espreso.tvОбществоНа фоне слухов об отставке: в сеть попали фото и видео неформальной встречи Гончарука с Ермаком

На фоне слухов об отставке: в сеть попали фото и видео неформальной встречи Гончарука с Ермаком


фото: twitter.com/ChristopherJM
В сеть попали фото и видео встречи главы Офиса президента Андрея Ермака с премьер-министром Алексеем Гончаруком на фоне слухов об отставке главы правительства

Об этом сообщает НВ.

Гончарук провел встречу с Ермаком в индийском ресторане в Киеве. Она состоялась в воскресенье, 1 марта.

Журналист Кристофер Миллер опубликовал в Twitter фото встречи Гончарука с Ермаком.

Телеграмм-канал УП. Off the record опубликовал видео встречи.

Цель встречи и ее итоги неизвестны, однако она прошла на фоне слухов о возможной отставке Гончарука.

Президент Владимир Зеленский распорядился провести внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта, на котором могут быть рассмотрены кадровые вопросы, касающиеся Кабинета министров.

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  • Напомним, 1 марта председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в парламент не поступало заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.
  • 29 февраля СМИ сообщили, что на внеочередном заседании Верховной Рады в среду, 4 марта 2020 года, состоится голосование за отставку действующего премьера Алексея Гончарука.

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