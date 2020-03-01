На фоне слухов об отставке: в сеть попали фото и видео неформальной встречи Гончарука с Ермаком
Об этом сообщает НВ.
Гончарук провел встречу с Ермаком в индийском ресторане в Киеве. Она состоялась в воскресенье, 1 марта.
Журналист Кристофер Миллер опубликовал в Twitter фото встречи Гончарука с Ермаком.
A clearer photo of Yermak and Honcharuk. They just finished up talking and left. Did not overhear much but did hear Igor Kolomoisky's name. pic.twitter.com/S96lMVhjD3- Christopher Miller (@ChristopherJM) March 1, 2020
Телеграмм-канал УП. Off the record опубликовал видео встречи.
Цель встречи и ее итоги неизвестны, однако она прошла на фоне слухов о возможной отставке Гончарука.
Президент Владимир Зеленский распорядился провести внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта, на котором могут быть рассмотрены кадровые вопросы, касающиеся Кабинета министров.
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- Напомним, 1 марта председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в парламент не поступало заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.
- 29 февраля СМИ сообщили, что на внеочередном заседании Верховной Рады в среду, 4 марта 2020 года, состоится голосование за отставку действующего премьера Алексея Гончарука.
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