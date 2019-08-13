10 фактов об Алексее Гончаруке, которого видят новым премьером

14 августа, 2019, 12:14

Дмитрий Добрый

Похоже, что самый молодой в украинской истории президент будет иметь и моложе своих предшественников премьер-министра

Такое действительно будет иметь место, если Верховная Рада утвердит во главе Кабинета Министров 35-летнего заместителя руководителя Офиса президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука.

Чтобы понять, что у него общее, а что отличное с командой Владимира Зеленского, Еспресо.TV подготовило подборку самых главных подробностей из жизни политика

1. Юрист по специальности

Алексей Валерьевич Гончарук родился 7 июля 1984 года.

Окончил среднюю школу №2 города Городня Черниговской области, на границе с Беларусью и Россией.

По образованию - магистр права (МАУП) и магистр государственного управления (НАГУ).

В "родном" Институте права им. Владимира Великого, что входит в структуру Межрегиональной академии управления персоналом, занимает должность доцента кафедры финансового и банковского права.

2. Работал с застройщиками

Первым местом трудоустройства Гончарука был Городнянский завод продтоваров, куда его взяли младшим юристом, однако задержался он там не надолго.

Еще во время обучения в Киеве он вошел в состав юротдела строительно-инвестиционной компании "Приор-Инвест" и связанной с ней "Первой Украинской индустриально-инвестиционной компанией". Как говорится на сайте "Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам", фирма имела четыре крупных строительных объектах:

Барышевка (Киевская обл.)

ЖК "Нектарный" (Обухов, Киевская обл.)

ЖК "Золотая подкова" (Ровно)

ЖК "Белый дом" (Лубны, Полтавская обл.).

Там же отмечается, что "Первая Украинская индустриальная инвестиционная компания" (ЕГРПОУ 33440660) в 2005 году регистрировалась по адресу: Донецкая область, Макеевка, квартал Гвардейский, 21/107. Сейчас это юрлицо снято с регистрации, тогда как ООО "ПРИОР ИНВЕСТ" продолжает действовать.

В общем Гончарук поработал на них с 2005 по 2008 год. Полученные знания и опыт позволили ему позже создать и возглавить уже упомянутую "Ассоциацию помощи пострадавшим инвесторам". И пока своим главным профилем он считает именно осведомленность на рынке строительства.

Кстати, "Украинская правда - Киев" и телеканал СТБ рассказывали о том, как прокуратура разбиралась со скандальной продажей лесных участков в столичном пригороде Коцюбинское. "Посредником продажи земель выступает фирма Prior Invest", - утверждали в 2009 году журналисты.

Начинался же "дерибан" годом раньше, в 2008 году, то есть еще при Гончаруке, когда Коцюбинский поселковый совет якобы бесплатно выделил 30 га земли местным физическим лицам, после чего посредник стал сбывать их по $ 5-10 тыс. за участочек. При этом следствие установило незаконность действий депутатов, которые самовольно изменили границы поселка, включив в них лесные насаждения.

Вопросами недвижимости он занимался и в авторитетной юридической фирме Constructive Lawyers, среди клиентов которых можно найти, например, Независимую ассоциацию банков, ArcelorMittal или "Украинский медиа-холдинг" периода председательства Бориса Ложкина.

3. Вел за собой "Силу людей"

На внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года Гончарук шел первым номером молодого политического проекта "Сила людей". Партия тогда набрала 0,11%, однако это не означало что ее "лицо" не попало во власть.

4. Мог возглавить Государственную службу геологии и недр

С началом 2015 года он становится советником нового министра экологии и природных ресурсов, адвоката и почетного президента "Ассоциации юристов Украины" Игоря Шевченко, которого считали креатурой газодобытчиков Александра Онищенко. В свою очередь Шевченко знал своего помощника по работе различных адвокатских объединений.

"В министерстве Гончарук имел неплохую перспективу - Шевченко пытался утвердить его в должности главы Госслужбы геологии и недр, но из-за конфликта с премьером Арсением Яценюком назначение не состоялось. Светлана Коломиец, которая работала у министра Шевченко заместителем, вспоминает, что с Гончаруком бывало непросто - он не всегда хотел слышать оппонентов", - отмечает theБабель.

5. Консультировал заместителя Гройсмана

Быстрая отставка Шевченко не означала конца правительственной карьеры его советника, которому тогда именно исполнился 31 год. Так же - вне штата и общественных началах - он пошел помогать действующему ныне первому вице-премьеру - министру экономического развития и торговли Степану Кубиву.

По одним данным, с Кубивым его познакомили их общие знакомые из Национального банка (Кубив председательствовал там сразу после Революции Достоинства), в других - предшественник Степана Ивановича в министерском кресле Айварас Абромавичюс.

6. С подачи Абромавичуса готовил реформы

Абромавичус помог Гончаруку и основать негосударственный аналитический центр (как говорят на Западе, think tank) "Офис эффективного регулирования BRDO", а также получить под него финансирование от Европейского Союза. Здесь, в BRDO, Алексей, собственно, и получал зарплату до назначения заместителем главы Администрации президента (позднее - руководителя Офиса).

BRDO занимается разработкой законопроектов под те или иные либеральные реформы.

"Для этого проводится системный анализ регулирования рынков и просмотр инструментов регулирования, процедур их применения и особенностей. Результатом этой работы является перечень нормативных актов, подготовленных экспертами "Офиса" самостоятельно или в сотрудничестве с другими организациями, органами государственной власти, народными депутатами и т.д.", - говорят о себе в данной организации.

Работа тяжелая, ответственная, однако, помогает стать "своим" для наших западных партнеров, которым очень важно иметь здесь тех, кто исповедует те же, что и у них, взгляды и ценности.

7. Благодарил Порошенко и не понимал "кто такой Зеленский"

В интервью проекту KRYM, записанном 22 апреля, то есть на следующий день после первого тура президентских выборов, Гончарук положительно отзывался о правлении Петра Алексеевича.

"Не стоит забывать, что при Порошенко - хорошо это или плохо - у нас не было практики печатания денег для того, чтобы закрывать какие-то дыры. И это достижение ... И это совершенно точно мы можем потерять, если администрация нового президента не поймет, что регулятор должен быть независимым", - говорил он.

К достижениям пятого президента он, кроме того, причислял безвиз со странами ЕС и реформы энергорынка и судов.

Владимира Александровича он в то время, как свидетельствуют его слова, не понимал и не принимал.

"Мы не понимаем, кто такой Зеленский, поэтому отпозиционироваться к нему невероятно сложно ... Если ты мне объяснишь, кто такой Зеленский, я тебе скажу, как я к нему отношусь", - не скрывал Гончарук.

8. Обещает ипотеку под 12-13% годовых в гривне

"Ипотека (кредитование) под 12-13% в гривне уже в следующем году? Невозможно? Я так не думаю! Имел сегодня очень откровенную и хорошую беседу с руководителями иностранных банков в Украине. Готовьте бизнес-планы, уважаемые предприниматели", - написал будущий премьер пару недель назад на своей странице в Facebook.

В Офисе президента Украины уточнили, что эта тема обсуждалась во время делового завтрака Гончарука с руководителями иностранных банков в Украине, который организовал Форум международных ведущих финансовых учреждений (FLIFI).

9. Нацеленный на легализацию игорного бизнеса

Вывод из "тени" казино и салонов с игровыми автоматами - один из приоритетов для Гончарука.

"Есть инициативы, направленные на то, чтобы прекратить коррупцию в игорном бизнесе. Он должен платить налоги в государственный бюджет, а не взятки правоохранительным органам. Ведь всем понятно, что он есть", - цитирует его The Page.

10. Собирается до 2020 года открыть рынок земли

Такие сроки были обозначены им в общении с корреспондентом Bloomberg.

"В нашей команде есть понимание, что если этого не сделать в этом году, то будет достаточно сложно (обеспечить 2-3% ежегодного экономического роста, что фактически означает сохранение нынешних темпов - ред.)", - считает Гончарук.

Для воплощения подобного непопулярного шага, осуществление которого от Украины уже давно требует Всемирный банк и Международный валютный фонд, у новой власти пока есть все необходимое. Есть однопартийное парламентское моно- большинство в 254 мандата и есть огромный рейтинг.

Однако, придется действовать быстро, а где-то и жестко, о чем в эфире Еспресо.TV заявил давний знакомый кандидата в премьеры №1, глава Секретариата президента времен Виктора Ющенко Олег Рыбачук.

"Что я слышу от человека, которого называют кандидатом на премьера, от Алексея Гончарука, которого я знаю положительно - мы с ним были в турах, во время того как разворачивали "Силу людей"? Это совсем другое поколение, это люди, которых точно не назовешь классическим украинскими политиками. О чем он говорит сейчас? Он говорит, что они ведут интенсивные переговоры, чтобы в Украине провести, Господи прости, земельную реформу. И причем, провести не просто, а до конца этого года", - отметил политик .

По его данным, Офис президента имеет соответствующие договоренности с Мировым банком, а также на Банковой подготовлено три сценария земельной реформы.

"Гончарук говорит, что радикальный сценарий земельной реформы позволит увеличить ВВП страны на 3% в год ... Мягкая же реформа - это 0,5%. Но что-то мне подсказывает, что будут искать наиболее эффективную реформу. Вот уже сейчас на наших глазах происходит . И эти 254 голоса (парламентская фракция "Слуга народа" - ред.), они проголосуют ", - добавил Рыбачук.