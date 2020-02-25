Гончарук - на выход. Кто вместо него?

25 февраля, 2020, 12:56

Последние замеры электоральных предпочтений показали закономерную картину, которую прогнозировали все более или менее незаангажированные эксперты - резкое падение рейтинга всей Зе-власти

И самого Зеленского, и особенно - всех остальных ветвей власти, в том числе - Кабинета министров и премьер-министра Алексея Гончарука. Это - прямое следствие того, что медовый месяц любви украинцев к Зе закончился окончательно и бесповоротно. Так и не дождались желанного чуда. Наоборот, нынешний президент еще должен быть благодарен, что этот медовый месяц длился так долго - 8-9 месяцев, а не 4-6, как обычно. На данный момент, избиратель убедился, что "бояре" точно плохие, президент - ну, может, пока еще не "кровавый барыга", но уж точно - не идеал, как раньше. В борьбе за сохранение рейтинга нынешняя власть ничем от предыдущих не отличается. То есть, в ближайшее время собирается устроить кадровые чистки против плохих "бояр", чтобы показать свою принципиальность и чуткость к народной мысли. По упорным слухам, судьба нынешнего Кабмина висит на волоске, которая имеет все шансы оборваться в течение буквально 2 недель. Уже идут якобы собеседования с кандидатами на пост премьера. Что же будет с Гончаруком и Ко в ближайшее время?

Итак, уже 53% украинцев считают, что страна идет в неправильном направлении. 2 месяца назад таких было 36%. У самого Зеленского рейтинг прямого личного недоверия уже 41%. 65% украинцев не доверяют Гончаруку и Кабмину, то есть, уже почти две трети. Эти цифры - это критическая черта, которая говорит о том, что если власть, критически же зависима от этих рейтингов, хочет хоть как-то остановить падение в бездну народной нелюбви, то нужно срочно что-то менять. Что достаточно трудно на фоне полных провалов Зеленского в кейсе с Оманом, сбитым самолетом, теперь вот - Коронавирусными бунтами в Полтавской и Львовской областях, двойными платежами и постоянными "факапамы" в стиле "собаки Брагарь", воды в Крым Арахамии или "коронабесия как одной из крупнейших афер мира "от известной" интеллектуалки "Лизы Богуцкой. Если же к этому добавить немощь исполнительного крыла нынешней власти в виде Кабмина, который так и не смог запустить ничего путного за полгода своей деятельности, и еще находится под постоянным ударом коломойских инфопадальщиков типа Дубинского или Шария, то ситуация начинает выглядеть совсем скверной для коллективного "Зеленского ". Который, казалось, еще вчера рассказывал, что "хакнул" систему украинского общества.

В такой патовой ситуации всегда есть два выхода - либо начинать наконец бескомпромиссные изменения, или начинать переставлять кровати в борделе. Для первого варианта нужны, во-первых, соответствующие люди в команде, во-вторых - наличие политической воли и понимания у своего лидера, и, в-третьих - голоса в парламенте. Ничего из вышеперечисленного у Зеленского нет. Вместо профессионалов - гремучая смесь ставленников уже экс-главы ОПУ Богдана, благодушных теоретиков без реального влияния на ситуацию типа Милованова и просто приспособленцев, которые точно не будут рисковать ничем ради того, кто уже показал свою слабость. Нет у президента и понимания, что делать, как и голосов в парламенте, где абсолютное большинство Зе-депутатов уже подсели на иглу ежемесячных выплат и не желают быть бесплатным приложением к хаотическим телодвижениям президента, в тщетных попытках получить аплодисменты и сохранить безнадежно почившие в Бозе "73%".

Поэтому - кровати в борделе. То есть, стандартная история сброса балласта, который накопил на себе лишний негатив. Речь - безусловно, о Кабмине Гончарука. Конечно, злопамятный господин Зеленский не забыл Гончарук достопамятного "профана" из записей его служебного кабинета. И дал ему месяц назад шанс во многом из-за того, что тогда еще на Банковой сидел Андрей Богдан, который и привел за ручку своего времени нынешнего премьера к президенту. А также и потому, что совершенно не понятно, на кого и на каких условиях его менять. Особенно - в условиях фракции, которая все больше начинает напоминать "Нашу Украину" времен ее распада 2010-2012 годов. Такая мелочь, как законодательный иммунитет, который имеет господин Гончарук из-за того, что парламент осенью одобрил программу правительства, то есть, гарантии не увольнения на год, уверен, в голову господина Зеленского даже не приходит. Ведь он явно мыслит по принципу: "Я вас всех породил - поэтому я вас всех и буду ... танцевать". Да и трудно хотеть от человека, который нарушил закон прямо во время процедуры инаугурации разгоном предыдущей Рады соблюдения принципа легитимности.

Но рейтинги ... Рейтинги взывают о том, что что-то надо менять. Особенно с учетом местных выборов осенью, где "Слуга народа" может получить такое катастрофическое поражение, что это завалит и центральный уровень. Ну, или просто оставит Зеленского без реальной власти. Да еще и нового главу ОПУ Ермака мечтает выбросить отовсюду "Богдановские" кадры и окончательно стать главным центром власти при марионеточно-затерянном президенте, который только и считает дни до окончания своего срока. Поэтому на Банковой таки решили, что Кабмин надо "перетряхивать", по методу "Батьки-Лукашенко". В смысле - менять. Автору этих строк уже несколько достаточно высокопоставленных представителей Зе-власти подтвердили и так активно циркулирующую политикумом информацию о том, что Зеленский с Ермаком решили в течение буквально ближайших двух недель, как минимум, поменять от 5 до 7 министров, максимум - заставить Гончарука написать заявление об отставке, и поменять все правительство. По информации автора, очень высокие шансы потерять свои должности имеют министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, министр информации, культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, министр социальной политики Юлия Соколовская.

Но самое важное, пожалуй, то, что Зеленский таки хочет избавиться Гончарука. Которого президент считает никем, которому дали шанс в уникальных условиях монокоалиции и беспрецедентной поддержки избирателей. Но тот не смог ни настроить нормальную систему пиара, ни коммуницировать нормально с парламентом, ни сделать что-то путное в экономике, кроме огромного дефицита государственного бюджета. Да еще и позволил себе считать Зеленского, исключительно на горбу которого он и въехал к власти, "пустоголовым" и аккумулировал на себе огромный негатив, который имеет наглость постоянно пробовать перебрасывать на самого Зеленского.

Поэтому, по упорным слухам, уже якобы даже определен круг претендентов на замещение Гончарука. Называют 5 фамилий - главы СБУ и друга детства Зеленского - Ивана Баканова, исполнительного директора "Нафтогаза" и победителя "Газпрома" Юрия Витренко, вечно "третьесильного" Сергея Тигипко, экс-глава СБУ и олигарха Валерия Хорошковского и человека, который дольше всех министров внутренних дел занимает эту должность - Арсена Авакова. За последние дни якобы уже проведены собеседования со всеми и определен круг фаворитов. И выбор этот - наверное, самый тяжелый для Зеленского. Ведь при стремительно падающем влиянии президента, кто бы ни стал главой правительства, он сразу становится самостоятельной политической фигурой. Которая достаточно легко может начать свою собственную игру. И это не будет ничем похоже на травоядные колебания Гончарука. Если правительство получит в свои руки, например, Хорошковский или Аваков, то можно не сомневаться, что президент в стране останется только номинальным. Да, собственно, любой из приведенной пятерки способен переварить нынешнего главу государства с косточками, и не поперхнуться - разве кроме Баканова. Но рискнет ли Зеленский допустить к исполнительной власти того, кто ничего в этом не понимает и при больших проблемах в экономике - большой вопрос.

Правда, окончательного решения еще как бы нет, как и сроков, и понимания процедуры отставки правительства, если вдруг Гончарук не захочет сам уйти до определенного законом срока. А это, на пару секунд - до 5 октября. А есть определенные основания думать так, ведь последний месяц после публикации записей у себя в кабинете, он прошел определенную трансформацию. Если сначала он в унизительной форме готов был разве что не ползти с Грушевского на Банковую, чтобы получить прощение от "величайшего лидера современности", то теперь премьер, очевидно заручившись поддержкой Рината Ахметова, не вылезает из его каналов. Где пытается убедить всех в своей эффективности. Получается, правда, как всегда, так себе. Ведь заявления о том, что ипотеку можно выплатить только при условии, если ты торгуешь наркотиками или оружием, может, и правильные по существу. Но по форме и резонансу только еще раз убеждают общество, что господин Гончарук оказался совершенно не готов к такой высокой должности.

Единственное, в чем можно быть уверенным - время Гончарука почти исчерпано. И на его месте опытный политик, понимая, что шансов удержаться почти нет, ушел бы сам. Чтобы сохранить лицо, заложить основы для своего возвращения. А главное - не дать при уходе навешать на себя весь негатив и все непопулярные решения, которые только возможно. Например, ходят упорные слухи, что Гончарук должен освятить схему создания некоего водного "РосУкрЭнерго" для поставки воды в оккупированный Крым. Так же, можно не сомневаться, что все проколы самого Зеленского в истории с коронавирусом тоже навесят на него. Но, исходя из медиа-активности и напускного оптимизма Гончарука, он уходить не собирается. А наоборот, готов и в дальнейшем выступать в роли спойлера, который уже, правда, не в состоянии впитывать в себя негатив. Что ж, история неумолимая к таким фигурам. В 99,9% случаев их ожидает болезненная отставка и забвение.