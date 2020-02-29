Гончарук на встрече с Зеленским согласился уйти в отставку, - СМИ
Об этом со ссылкой на собеседника в Офисе президента передает Украинская правда, информирует Еспресо.TV.
По словам источника, на 99% на заседании будет проходить голосование за отставку премьера.
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Собеседник отметил, что голосов за его отставку хватает. Поскольку была проблема с наличием голосов за нового премьера, и.о. главы Кабмина может автоматически стать вице-премьер - министр развития общин и территорий, бывший глава Ивано-Франковской ОГА, а до этого директор Бурштынской тепловой электростанции (компания "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова) Денис Шмыгаль.
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Как отмечается, в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Гончарука с президентом Владимиром Зеленским, где президент упрекал премьера за неудовлетворительную работу Кабмина.
В частности, замечания касались падения экономики и промышленного производства, медицинской реформы, ситуации с коронавирусом и платежек за коммунальные услуги.
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Гончарук, в свою очередь, якобы признал недоработки Кабмина и выделил только трех министров, к которым у него нет замечаний, в частности министра юстиции Дениса Малюську.
Премьер также отметил, что принимает волю президента.
Вместе с тем Гончарук еще не писал новое заявление об отставке, как об этом сообщали некоторые СМИ.
- Напомним, руководитель президентской фракции в Верховной Раде Давид Арахамия опроверг, что новым главой Кабмина может стать Сергей Тигипко .
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