Никаких заявлений в Верховную Раду от Гончарука не поступало, - Разумков
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
"По состоянию на сегодня никаких заявлений в Верховную Раду не поступало", - сказал Разумков.
В то же время, спикер не ответил на вопрос, будут ли рассматривать на внеочередном пленарном заседании ВР 4 марта кадровые вопросы, в частности, об отставке всего правительства или изменении части его состава.
"Мне сложно отвечать на этот вопрос. Есть только перечень вопросов, которые определил президент и которые должны быть рассмотрены на внеочередном заседании Верховной Рады", - сказал Разумков.
Разумков сообщил, что на внеочередном пленарном заседании будет отчитываться перед парламентом Министерство внутренних дел Украины, Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Офис генерального прокурора. Кабинет министров будет присутствовать на заседании и сможет ответить на все вопросы.
Парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта 2020 года по требованию президента Украины Владимира Зеленского.
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- 29 февраля СМИ сообщили, что на внеочередном заседании Верховной Рады в среду, 4 марта 2020 года, состоится голосование за отставку действующего премьера Алексея Гончарука.
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