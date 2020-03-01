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Espreso.tvОбществоНикаких заявлений в Верховную Раду от Гончарука не поступало, - Разумков

Никаких заявлений в Верховную Раду от Гончарука не поступало, - Разумков


фото: Укрінформ
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в парламент не поступало заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

"По состоянию на сегодня никаких заявлений в Верховную Раду не поступало", - сказал Разумков.

В то же время, спикер не ответил на вопрос, будут ли рассматривать на внеочередном пленарном заседании ВР 4 марта кадровые вопросы, в частности, об отставке всего правительства или изменении части его состава.

"Мне сложно отвечать на этот вопрос. Есть только перечень вопросов, которые определил президент и которые должны быть рассмотрены на внеочередном заседании Верховной Рады", - сказал Разумков.

Разумков сообщил, что на внеочередном пленарном заседании будет отчитываться перед парламентом Министерство внутренних дел Украины, Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Офис генерального прокурора. Кабинет министров будет присутствовать на заседании и сможет ответить на все вопросы.

Парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта 2020 года по требованию президента Украины Владимира Зеленского.

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