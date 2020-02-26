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Espreso.tvОбществоНовые Санжары: в полиции опровергли информацию об аресте четырех человек

Новые Санжары: в полиции опровергли информацию об аресте четырех человек


фото: AP
В полиции Полтавской области опровергли обнародованную ранее информацию об избрании меры пресечения участникам массовых беспорядков в Новых Санжарах

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В рамках уголовных производств, расследованных следственным управлением полиции Полтавщины, сообщено о подозрении еще пяти лицам. Сейчас в Октябрьском районном суде Полтавы рассматривается ходатайство об избрании двум лицам меры пресечения. Также подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения другим фигурантам уголовного производства. Приносим извинения за неточную информацию, опубликованную ранее ", - говорится в сообщении.

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