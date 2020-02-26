Газ для Украины стал выгоднее угля, - Оржель

26 февраля, 2020, 12:47

Снижение цены на газ сделало его использование более выгодным, чем добыча угля

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на украинском энергетическом форуме, передает Интерфакс-Украина .

В то же время, по его мнению, снижение цены на газ позволит отказаться от субсидий для населения на потребление газа. Однако низкая цена также может побудить инвесторов отказаться вкладывать в его добычу.

По словам Оржель, с ценой, которая будет на газ летом, проще сжигать газ, чем добывать уголь. Он отметил, что инвесторы могут отказаться от вложения средств в добычу газа, однако это даст возможность построить газовую генерацию для балансировки альтернативных источников энергии.