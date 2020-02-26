Газ для Украины стал выгоднее угля, - Оржель
Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на украинском энергетическом форуме, передает Интерфакс-Украина .
В то же время, по его мнению, снижение цены на газ позволит отказаться от субсидий для населения на потребление газа. Однако низкая цена также может побудить инвесторов отказаться вкладывать в его добычу.
По словам Оржель, с ценой, которая будет на газ летом, проще сжигать газ, чем добывать уголь. Он отметил, что инвесторы могут отказаться от вложения средств в добычу газа, однако это даст возможность построить газовую генерацию для балансировки альтернативных источников энергии.
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Напомним, в течение января 2020 году в Украине было использовано 3,4 млн тонн каменного угля, что на 24,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Вчера президент Владимир Зеленский на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины предложил энергохолдингу ДТЭК приватизировать госкомпанию "Центрэнерго" вместе с неприбыльными государственными шахтами.
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"Если говорить о приватизации "Центрэнерго", то нужно говорить "вместе с неприбыльными шахтами". Я думаю, что это прекрасная идея", - сказал глава государства.
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Также президент поручил министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю провести полный аудит угольных предприятий .
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А еще Зеленский пообещал не закрывать шахты - Министерством развития общин и территорий будет разработана Национальная программа справедливой трансформации угольных регионов, заверил он.
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