Закрыть 1,5 млрд долга перед шахтерами, провести аудит, иначе - все правительство месяц без зарплаты: Зеленский дал указания по угольной отрасли
Об этом он сказал во время выступления на встрече с работниками угольной отрасли Украины, передает Еспресо.TV.
По его словам, термин "надзиратели за шахтами" должен исчезнуть вместе с самыми надзирателями.
"Коррупция на шахте стала одной из причин такой ситуации. Коррупция на закупки, на зарплатах, объемы добычи. Вместо модернизации кто-то зарабатывает миллионы - я бы даже сказал, зарабатывал, потому что "лавочка" должна быть закрыта. Я поручаю господину Оржелю в кратчайшие сроки провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предприятий, публично отчитаться и представить результаты аудита в правоохранительные органы ", - заявил он.
"Если не будем это закрывать, если пропустим хоть сутки, тогда будет справедливо, что все правительство не будет получать заработную плату эти месяцы", - сказал Зеленский.
Он отметил, что сейчас долги перед шахтерами по заработным платам сейчас составляют от миллиарда до полутора миллиардов гривен.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-