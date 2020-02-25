Закрыть 1,5 млрд долга перед шахтерами, провести аудит, иначе - все правительство месяц без зарплаты: Зеленский дал указания по угольной отрасли

25 февраля, 2020, 13:38

Об этом он сказал во время выступления на встрече с работниками угольной отрасли Украины, передает Еспресо.TV.

По его словам, термин "надзиратели за шахтами" должен исчезнуть вместе с самыми надзирателями.

"Коррупция на шахте стала одной из причин такой ситуации. Коррупция на закупки, на зарплатах, объемы добычи. Вместо модернизации кто-то зарабатывает миллионы - я бы даже сказал, зарабатывал, потому что "лавочка" должна быть закрыта. Я поручаю господину Оржелю в кратчайшие сроки провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предприятий, публично отчитаться и представить результаты аудита в правоохранительные органы ", - заявил он.

"Если не будем это закрывать, если пропустим хоть сутки, тогда будет справедливо, что все правительство не будет получать заработную плату эти месяцы", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас долги перед шахтерами по заработным платам сейчас составляют от миллиарда до полутора миллиардов гривен.