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Espreso.tvОбщество"Я поговорю с АМКУ, и они будут "за": Зеленский предложил ДТЭК приобрести государственные шахты

"Я поговорю с АМКУ, и они будут "за": Зеленский предложил ДТЭК приобрести государственные шахты


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский предложил холдингу ДТЭК Рината Ахметова приватизировать неприбыльные государственные шахты

Об этом он сказа во время Всеукраинского совещания работников угольной отрасли Украины, передает НВ.

По его мнению, Центрэнерго нужно приватизировать вместе с неприбыльными шахтами.

"Здесь, кстати, господин Тимченко (гендиректор ДТЭК Максим Тимченко, - ред.) Вы - ДТЭК - были сегодня как пример для многих компаний. Если верить статистике, что многие из государственных шахт действительно неприбыльны, и если все сравнивают именно состояние ваших шахт и вклад ДТЭК в отрасль, у меня к вам вопрос: будете приватизировать государственные шахты? Если вы не готовы и Антимонопольный комитет, как вы говорите будет против - я с ними поговорю и они будут за. Но вопрос не в этом. Вы нам должны тоже помочь тогда найти таких партнеров, как вы, - сильных в этой области. Найти людей, которые могут приватизировать и вкладывать деньги в модернизацию этих шахт", - заявил Зеленский.

Напомним, в Украине есть 35 шахт. Большинство из них - неприбыльные.

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