"Я поговорю с АМКУ, и они будут "за": Зеленский предложил ДТЭК приобрести государственные шахты

25 февраля, 2020, 15:45

Об этом он сказа во время Всеукраинского совещания работников угольной отрасли Украины, передает НВ.

По его мнению, Центрэнерго нужно приватизировать вместе с неприбыльными шахтами.

"Здесь, кстати, господин Тимченко (гендиректор ДТЭК Максим Тимченко, - ред.) Вы - ДТЭК - были сегодня как пример для многих компаний. Если верить статистике, что многие из государственных шахт действительно неприбыльны, и если все сравнивают именно состояние ваших шахт и вклад ДТЭК в отрасль, у меня к вам вопрос: будете приватизировать государственные шахты? Если вы не готовы и Антимонопольный комитет, как вы говорите будет против - я с ними поговорю и они будут за. Но вопрос не в этом. Вы нам должны тоже помочь тогда найти таких партнеров, как вы, - сильных в этой области. Найти людей, которые могут приватизировать и вкладывать деньги в модернизацию этих шахт", - заявил Зеленский.

Напомним, в Украине есть 35 шахт. Большинство из них - неприбыльные.