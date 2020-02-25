Зеленский обещает не закрывать шахты
25 февраля, 2020, 13:58
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Министерством развития общин и территорий будет разработана Национальная программа справедливой трансформации угольных регионов
Об этом он сообщил во время выступления на всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины, передает Еспресо.TV.
По его словам, трансформация угольных регионов должна быть "справедливой".
"Министерством развития общин и территорий будет разработана Национальная программа справедливой трансформации угольных регионов. Ее принцип следующий: ни одна шахта не может быть закрыта или ликвидирована, пока люди не получат новой работы - безопасной и с достойной оплатой", - подчеркнул Зеленский.
Также программа должна решить вопрос доступа к образованию детей шахтеров. Это будет сделано путем создания стипендиального фонда. А также говорится о вопросах заботы о пожилых людях, в том числе досрочной пенсии, и развитие современной инфраструктуры и сервисов в шахтерских городах.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю провести полный аудит угольных предприятий .
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