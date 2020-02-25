Зеленский обещает не закрывать шахты

25 февраля, 2020, 13:58

Об этом он сообщил во время выступления на всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины, передает Еспресо.TV

По его словам, трансформация угольных регионов должна быть "справедливой".

"Министерством развития общин и территорий будет разработана Национальная программа справедливой трансформации угольных регионов. Ее принцип следующий: ни одна шахта не может быть закрыта или ликвидирована, пока люди не получат новой работы - безопасной и с достойной оплатой", - подчеркнул Зеленский.

Также программа должна решить вопрос доступа к образованию детей шахтеров. Это будет сделано путем создания стипендиального фонда. А также говорится о вопросах заботы о пожилых людях, в том числе досрочной пенсии, и развитие современной инфраструктуры и сервисов в шахтерских городах.