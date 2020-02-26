В Украине на четверть сократилось использование угля
Об этом сообщает Государственная служба статистики .
За прошедший месяц в Украине было использовано 3400000 тонн каменного угля (на 24,2% меньше, чем за январь 2019) 4400000 кубометров природного газа (на 10,3% меньше); 21,4 тыс. тонн тяжелых топливных мазутов (на 111,7% больше).
Также за указанный период (без учета объемов продажи населению через автозаправочные станции) было использовано 33,5 тыс. тонн моторных бензинов (на 5,4% меньше, чем за январь 2019) 250,1 тыс. тонн дизельного топлива (на 6,1% больше); 11,9 тыс. тонн сжиженного газа (на 17,3% больше).
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Напомним, вчера президент Владимир Зеленский на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины предложил энергохолдингу ДТЭК приватизировать госкомпанию "Центрэнерго" вместе с неприбыльными государственными шахтами.
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"Если говорить о приватизации" Центрэнерго ", то нужно говорить" вместе с неприбыльными шахтами ". Я думаю, что это прекрасная идея ", - сказал глава государства.
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Также президент поручил министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю провести полный аудит угольных предприятий .
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А еще Зеленский пообещал не закрывать шахты - Министерством развития общин и территорий будет разработана Национальная программа справедливой трансформации угольных регионов, заверил он.
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