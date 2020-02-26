В Украине на четверть сократилось использование угля

26 февраля, 2020, 11:22

В течение января 2020 года в Украине было использовано 3,4 млн тонн каменного угля, что на 24,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года

Об этом сообщает Государственная служба статистики .

За прошедший месяц в Украине было использовано 3400000 тонн каменного угля (на 24,2% меньше, чем за январь 2019) 4400000 кубометров природного газа (на 10,3% меньше); 21,4 тыс. тонн тяжелых топливных мазутов (на 111,7% больше).

Также за указанный период (без учета объемов продажи населению через автозаправочные станции) было использовано 33,5 тыс. тонн моторных бензинов (на 5,4% меньше, чем за январь 2019) 250,1 тыс. тонн дизельного топлива (на 6,1% больше); 11,9 тыс. тонн сжиженного газа (на 17,3% больше).