Задержанных ФСБ в Азовском море рыбаков освободили, - нардеп

25 февраля, 2020, 15:58

Депутат от "Слуги народа" Павел Мельник сообщил о том, что задержанных российскими спецслужбами в Азовском море украинских рыбаков освободили

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Только получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджы и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освободили", - написал депутат.

Он также добавил, что Терехов связался с родными и сообщил, что состояние у всех рыбаков хорошее и они по морю планируют идти домой на собственном судне.