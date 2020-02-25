Задержанных ФСБ в Азовском море рыбаков освободили, - нардеп
25 февраля, 2020, 15:58
Депутат от "Слуги народа" Павел Мельник сообщил о том, что задержанных российскими спецслужбами в Азовском море украинских рыбаков освободили
Об этом он сообщил в своем Facebook.
"Только получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджы и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освободили", - написал депутат.
Он также добавил, что Терехов связался с родными и сообщил, что состояние у всех рыбаков хорошее и они по морю планируют идти домой на собственном судне.
- Напомним, 15 февраля в западной части Азовского моря сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины.
- В Министерстве иностранных дел заявили, что не получали информации о задержании ФСБ в Азовском море судна с украинским на борту.
- 16 февраля стало известно, что российские пограничники задержали жителей села Райновка Приморского района Запорожской области.
- Оккупационный "суд" в Керчи арестовал украинских рыбаков на 10 суток якобы за незаконный вылов рыбы
- Посол США в ОБСЕ отметил, что задержание российской стороной украинских рыбаков в Азовском море свидетельствует о попытке приобрести полный контроль над его водами, что противоречит международному праву.
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