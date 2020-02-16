"Суд" в Крыму назначил украинским рыбакам 10 суток ареста
16 февраля, 2020, 15:30
Оккупационный "суд" в Керчи арестовал украинских рыбаков на 10 суток якобы за незаконный вылов рыбы
Об этом сообщает РБК-Украина.
Керченский городской "суд" арестовал на 10 суток четырех украинских рыбаков, захваченных российскими пограничниками в Азовском море, якобы, за незаконный вылов рыбы.
ФСБ опубликовала допрос украинских моряков. На видео трое из четырех украинских рыбаков, захваченных 15 февраля в Азовском море российскими пограничниками, признали факт незаконного вылова рыбы.
Имена арестованных, вероятно, Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджы и Максим Терехов.
- Напомним, 15 февраля в западной части Азовского моря сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины.
- В Министерстве иностранных дел заявили, что не получали информации о задержании ФСБ в Азовском море судна с украинцами на борту.
- 16 февраля стало известно, что российскими пограничниками задержали жителей села Райновка Приморского района Запорожской области.
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
-