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Espreso.tvОбщество"Суд" в Крыму назначил украинским рыбакам 10 суток ареста

"Суд" в Крыму назначил украинским рыбакам 10 суток ареста


фото: REUTERS
Оккупационный "суд" в Керчи арестовал украинских рыбаков на 10 суток якобы за незаконный вылов рыбы

Об этом сообщает РБК-Украина.

Керченский городской "суд" арестовал на 10 суток четырех украинских рыбаков, захваченных российскими пограничниками в Азовском море, якобы, за незаконный вылов рыбы.

ФСБ опубликовала допрос украинских моряков. На видео трое из четырех украинских рыбаков, захваченных 15 февраля в Азовском море российскими пограничниками, признали факт незаконного вылова рыбы.

Имена арестованных, вероятно, Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджы и Максим Терехов.

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