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Espreso.tvОбществоФСБ задержала в Азовском море украинских моряков

ФСБ задержала в Азовском море украинских моряков


фото: YouTube
В западной части Азовского моря сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины

Как сообщила пресс-служба ведомства, при них якобы не оказалось документов, удостоверяющих личность, передает Еспресо.TV .

"Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и попытался скрыться. В ходе осмотра плавзасобe выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкана, а также незаконное орудие лова - ставни сети. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи ( вылов) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали ", - говорится в пресс-релизе.

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Судно и рыболовы-украинцы доставлены в порт Керчи.

Комментариев от украинской власти пока не было.

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