США требуют от РФ немедленно освободить захваченных украинских рыбаков

18 февраля, 2020, 17:15

Задержание российской стороной украинских рыбаков в Азовском море свидетельствует о попытке получить полный контроль над его водами, что противоречит международному праву

Об этом заявил во время телефонной пресс-конференции во вторник посол США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, сообщает Укринформ.

"Соединенные Штаты требуют немедленного освобождения и возвращения в Украину всех украинцев, которые противоправно задержаны в России, включая этих рыбаков", - подчеркнул Гилмор.

Он отметил, что такие действия российской стороны свидетельствуют о попытках захвата и полного контроля над Азовским морем и недопущения украинцев к его водам, что неприемлемо и противоречит международному праву.