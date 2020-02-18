США требуют от РФ немедленно освободить захваченных украинских рыбаков
18 февраля, 2020, 17:15
Задержание российской стороной украинских рыбаков в Азовском море свидетельствует о попытке получить полный контроль над его водами, что противоречит международному праву
Об этом заявил во время телефонной пресс-конференции во вторник посол США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, сообщает Укринформ.
"Соединенные Штаты требуют немедленного освобождения и возвращения в Украину всех украинцев, которые противоправно задержаны в России, включая этих рыбаков", - подчеркнул Гилмор.
Он отметил, что такие действия российской стороны свидетельствуют о попытках захвата и полного контроля над Азовским морем и недопущения украинцев к его водам, что неприемлемо и противоречит международному праву.
- Напомним, 15 февраля в западной части Азовского моря сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины.
- В Министерстве иностранных дел заявили, что не получали информации о задержании ФСБ в Азовском море судна с украинцами на борту.
- 16 февраля стало известно, что российские пограничники задержали жителей села Райновка Приморского района Запорожской области.
- Оккупационный "суд" в Керчи арестовал украинских рыбаков на 10 суток якобы за незаконный вылов рыбы.
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