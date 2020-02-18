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Espreso.tvОбществоСША требуют от РФ немедленно освободить захваченных украинских рыбаков

США требуют от РФ немедленно освободить захваченных украинских рыбаков


фото: nationalcorps
Задержание российской стороной украинских рыбаков в Азовском море свидетельствует о попытке получить полный контроль над его водами, что противоречит международному праву

Об этом заявил во время телефонной пресс-конференции во вторник посол США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, сообщает Укринформ.

"Соединенные Штаты требуют немедленного освобождения и возвращения в Украину всех украинцев, которые противоправно задержаны в России, включая этих рыбаков", - подчеркнул Гилмор.

Он отметил, что такие действия российской стороны свидетельствуют о попытках захвата и полного контроля над Азовским морем и недопущения украинцев к его водам, что неприемлемо и противоречит международному праву.

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