В МИД не получали информации от РФ о задержании украинских рыбаков в Азовском море

15 февраля, 2020, 16:18

В Министерстве иностранных дел заявили, что не получали информации о задержании ФСБ в Азовском море судна с украинцами на борту

Об этом сообщает Укринформ.

По словам директора Департамента консульской службы МИД Сергея Погорельцева, Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону не получало от РФ официальной информации о задержании украинского рыболовного судна в Азовском море.

"Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону не получало официальной информации от органов РФ по задержанию в западной части Азовского моря украинского маломерного рыболовецкого судна с четырьмя гражданами Украины на борту", - сказал Погорельцев.

Он пояснил, что, поскольку, по информации СМИ, судно задержано сотрудниками так называемого "пограничного управления ФСБ РФ по Крыму", консульское учреждение официально не обращалось к оккупационной власти Крыма.

"Генеральное консульство проводит мониторинг ситуации и принимать меры по получению официальной информации по указанному инциденту от компетентных органов РФ на территории консульского округа", - заверил Погорельцев.

Он также добавил, что Департамент консульской службы прислал соответствующее поручение консульскому учреждению, а дело находится на контроле Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону и Департамента консульской службы.