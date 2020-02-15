В МИД не получали информации от РФ о задержании украинских рыбаков в Азовском море
Об этом сообщает Укринформ.
По словам директора Департамента консульской службы МИД Сергея Погорельцева, Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону не получало от РФ официальной информации о задержании украинского рыболовного судна в Азовском море.
"Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону не получало официальной информации от органов РФ по задержанию в западной части Азовского моря украинского маломерного рыболовецкого судна с четырьмя гражданами Украины на борту", - сказал Погорельцев.
Он пояснил, что, поскольку, по информации СМИ, судно задержано сотрудниками так называемого "пограничного управления ФСБ РФ по Крыму", консульское учреждение официально не обращалось к оккупационной власти Крыма.
"Генеральное консульство проводит мониторинг ситуации и принимать меры по получению официальной информации по указанному инциденту от компетентных органов РФ на территории консульского округа", - заверил Погорельцев.
Он также добавил, что Департамент консульской службы прислал соответствующее поручение консульскому учреждению, а дело находится на контроле Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону и Департамента консульской службы.
- Напомним, 15 февраля в западной части Азовского моря сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины.
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