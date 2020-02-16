Названы имена украинских моряков, захваченных россиянами в Азовском море
16 февраля, 2020, 14:14
В субботу, 15 февраля 2020 г., в водах Азова российские пограничники задержали жителей села Райновка Приморского района Запорожской области
Об этом у себя на Facebook сообщил местный народный депутат Павел Мельник, передает Еспресо.TV.
По его данным, это Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджы и капитан судна - Максим Терехов.
Также он показал фотографии двух мужчин.
Максим Терехов
Максим Терехов с семьей
Василий Тюркеджы
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