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Espreso.tvОбществоНазваны имена украинских моряков, захваченных россиянами в Азовском море

Названы имена украинских моряков, захваченных россиянами в Азовском море


фото: berdyansk.travel
В субботу, 15 февраля 2020 г., в водах Азова российские пограничники задержали жителей села Райновка Приморского района Запорожской области

Об этом у себя на Facebook сообщил местный народный депутат Павел Мельник, передает Еспресо.TV.

По его данным, это Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджы и капитан судна - Максим Терехов.

Также он показал фотографии двух мужчин.

Максим Терехов

Максим Терехов с семьей

Василий Тюркеджы

 

 

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