Названы имена украинских моряков, захваченных россиянами в Азовском море

16 февраля, 2020, 14:14

В субботу, 15 февраля 2020 г., в водах Азова российские пограничники задержали жителей села Райновка Приморского района Запорожской области

Об этом у себя на Facebook сообщил местный народный депутат Павел Мельник, передает Еспресо.TV.

По его данным, это Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджы и капитан судна - Максим Терехов.

Также он показал фотографии двух мужчин.

Максим Терехов

Максим Терехов с семьей

Василий Тюркеджы