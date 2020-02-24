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Espreso.tvОбществоВ Польше пьяный украинец устроил масштабное ДТП

В Польше пьяный украинец устроил масштабное ДТП


фото: rmf24
В польском городе Катовице произошла масштабная авария с участием украинца

Об этом сообщает RMF24.

Как сообщается, виновником дорожно-транспортного происшествия оказался 52-летний гражданин Украины. Он был под действием алкоголя и на большой скорости врезался в восемь припаркованных вдоль дороги машин. В крови мужчины обнаружили два промилле алкоголя.

Пострадавших в результате аварии нет.

Отмечается, что мужчине грозит штраф и лишение водительских прав или лишение свободы на срок до двух лет. Он также будет обязан оплатить ремонт поврежденных автомобилей.

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