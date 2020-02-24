В Польше пьяный украинец устроил масштабное ДТП

24 февраля, 2020, 15:32

В польском городе Катовице произошла масштабная авария с участием украинца

Об этом сообщает RMF24.

Как сообщается, виновником дорожно-транспортного происшествия оказался 52-летний гражданин Украины. Он был под действием алкоголя и на большой скорости врезался в восемь припаркованных вдоль дороги машин. В крови мужчины обнаружили два промилле алкоголя.

Пострадавших в результате аварии нет.

Отмечается, что мужчине грозит штраф и лишение водительских прав или лишение свободы на срок до двух лет. Он также будет обязан оплатить ремонт поврежденных автомобилей.