В Польше пьяный украинец устроил масштабное ДТП
24 февраля, 2020, 15:32
В польском городе Катовице произошла масштабная авария с участием украинца
Об этом сообщает RMF24.
Как сообщается, виновником дорожно-транспортного происшествия оказался 52-летний гражданин Украины. Он был под действием алкоголя и на большой скорости врезался в восемь припаркованных вдоль дороги машин. В крови мужчины обнаружили два промилле алкоголя.
Пострадавших в результате аварии нет.
Отмечается, что мужчине грозит штраф и лишение водительских прав или лишение свободы на срок до двух лет. Он также будет обязан оплатить ремонт поврежденных автомобилей.
- Напомним, 2 декабря прошлого года на юге Польши поезд врезался в фургон с нетрезвыми украинцами.
- 12 декабря сразу в двух регионах Польши задержали пьяных водителей из Украины за попытку подкупить полицию.
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- 31 января в Прушкуве вблизи Ополя осудили пятерых мужчин за драку с украинскими учениками.
- 3 февраля в Варшаве задержали 28-летнего украинца, который побил по голове и покусал прохожего, пытаясь завладеть его телефоном.
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