В Польше осудили пятерых мужчин за драку с украинскими учениками

31 января, 2020, 10:18

В Польше суд приговорил пятерых мужчин к лишению свободы от шести до десяти месяцев за драку с украинскими учениками

Об этом сообщает Польское радио.

Инцидент произошел 2 декабря 2018 г. в Прушкуве вблизи Ополя, где ученики из Украины проживают в школе-интернате, посещая местную среднюю школу.

Согласно данным следствия, первый инцидент произошел в парке возле школы-интерната, где проживал Сергей С., который имел близкие отношения с местной девушкой.

По этой причине ее брат Давид К. вместе с двумя товарищами, которые его сопровождали, заманил украинца в парк, чтобы побить. Конфликт заметили жители интерната и побежали на помощь другу. Увидев группу подростков, поляки убежали.

Через несколько часов возле местного ресторана произошла драка между девятью учениками интерната и пятью местными мужчинами от от 18 до 30 лет.

В обоих случаях стороны сообщили разный ход событий.

По словам украинцев, на них неожиданно напали поляки, а нападение связывают с их национальностью.

Однако поляки утверждают, что их спровоцировала группа агрессивных иностранцев и отрицают, что плохо относятся к лицам других национальностей.

Суд решил, что подсудимые участвовали в обычной драке и приговорил пятерых поляков к лишению свободы сроком от шести до десяти месяцев.