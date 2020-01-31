В Польше осудили пятерых мужчин за драку с украинскими учениками
Об этом сообщает Польское радио.
Инцидент произошел 2 декабря 2018 г. в Прушкуве вблизи Ополя, где ученики из Украины проживают в школе-интернате, посещая местную среднюю школу.
Согласно данным следствия, первый инцидент произошел в парке возле школы-интерната, где проживал Сергей С., который имел близкие отношения с местной девушкой.
По этой причине ее брат Давид К. вместе с двумя товарищами, которые его сопровождали, заманил украинца в парк, чтобы побить. Конфликт заметили жители интерната и побежали на помощь другу. Увидев группу подростков, поляки убежали.
Через несколько часов возле местного ресторана произошла драка между девятью учениками интерната и пятью местными мужчинами от от 18 до 30 лет.
В обоих случаях стороны сообщили разный ход событий.
По словам украинцев, на них неожиданно напали поляки, а нападение связывают с их национальностью.
Однако поляки утверждают, что их спровоцировала группа агрессивных иностранцев и отрицают, что плохо относятся к лицам других национальностей.
Суд решил, что подсудимые участвовали в обычной драке и приговорил пятерых поляков к лишению свободы сроком от шести до десяти месяцев.
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