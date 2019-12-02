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Espreso.tvМирВ Польше поезд врезался в фургон с нетрезвыми украинцами

В Польше поезд врезался в фургон с нетрезвыми украинцами


фото: tvp.info
На юге Польши двое граждан Украины, которые были в нетрезвом состоянии, пострадали в результате столкновения автомобиля с поездом на железнодорожном переезде в Клобуцком повяте

Об этом сообщает   Польское радио.

Отмечается, что жизни мужчин пока ничего не угрожает. Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в воскресенье после 16:00 на маршруте между железнодорожными станциями Гербы Новое и Панки, в селе Кулее.

В фургон, которым ехали двое мужчин, ударил поезд PKP Интерсити из Перемышля до Щецина. Автомобиль уже съезжал с переезда. Наибольшие повреждения произошли вне кабины фургона. На место прибыли пожарные, медицинские службы, полиция и представители железнодорожной компании.

Раненых мужчин доставили в больницу в Ченстохове. Угрозы их жизни нет. Кроме того, ни один из пассажиров поезда не пострадал. Железнодорожное движение было временно приостановлено.

Украинцы, пострадавшие в аварии, являются работниками одного из предприятий Клобуцкого повята. Оба они были в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Польше в Садковице в Лодзинском воеводстве в холодильной камере для фруктов были обнаружены тела двух украинцев.

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