В Польше поезд врезался в фургон с нетрезвыми украинцами
Об этом сообщает Польское радио.
Отмечается, что жизни мужчин пока ничего не угрожает. Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в воскресенье после 16:00 на маршруте между железнодорожными станциями Гербы Новое и Панки, в селе Кулее.
В фургон, которым ехали двое мужчин, ударил поезд PKP Интерсити из Перемышля до Щецина. Автомобиль уже съезжал с переезда. Наибольшие повреждения произошли вне кабины фургона. На место прибыли пожарные, медицинские службы, полиция и представители железнодорожной компании.
Раненых мужчин доставили в больницу в Ченстохове. Угрозы их жизни нет. Кроме того, ни один из пассажиров поезда не пострадал. Железнодорожное движение было временно приостановлено.
Украинцы, пострадавшие в аварии, являются работниками одного из предприятий Клобуцкого повята. Оба они были в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, в Польше в Садковице в Лодзинском воеводстве в холодильной камере для фруктов были обнаружены тела двух украинцев.
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-