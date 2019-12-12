В Польше задержали пьяных водителей из Украины за попытку подкупить полицию: им грозит до 10 лет

12 декабря, 2019, 12:33

В Польше были задержаны граждане Украины за вождение в нетрезвом состоянии и попытку подкупить полицию

Об этом сообщает Польское радио.

Первый случай произошел в воскресенье 8 декабря в Гожуви-Велькопольском. В полицию поступила информация о пьяном водителе, который собирался уехать из бензозаправочной станции. Полицейский патруль выехал на место происшествия и задержал машину для контроля. За рулем находился 35-летний гражданин Украины, в организме которого обнаружили почти 2,5 промилле алкоголя.

В полиции заявили, что мужчина предложил им взятку, чтобы инцидент "забыли". Когда украинец услышал, что его задержат, он стал агрессивным. Впрочем, правоохранители быстро задержали его и доставили в полицейский участок.

За попытку дать взятку полиции и вождение в нетрезвом виде украинцу грозит до десяти лет лишения свободы.

Кроме того, еще один гражданин Украины был задержан дорожной полицией из города Медзижеч в Любуского воеводства на западе Польши. Мужчина ехал за рулем в нетрезвом состоянии и попытался дать польским полицейским взятку, а также угрожал стражам порядка.

Теперь украинцу грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, на юге Польши двое граждан Украины, которые были в нетрезвом состоянии, пострадали в результате столкновения автомобиля с поездом на железнодорожном переезде в Клобуцком уезде.